مَوعِد إجازة اليوم الوطنى السعودى للموظفِيْن والطلاب والبنوك

تحتفل المملكة العربية السعودية فِيْ 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني السعودي، الذي يتزامن مع يوم اتحاد المملكة لتصبح فِيْ ظل حاكَمْ واحد.

فِيْ اليوم الوطني السعودي للعام الحالي 2022 م / 1444 هـ، يأخذ السعوديون إجازة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث تتاح لهم فرصة الخروج والمتابعة وتبادل التهاني فِيْ أجواء احتفالية جميلة.

تاريخ إجازة العيد الوطني السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السعودية عَنّْ مَوعِد إجازة العيد الوطني السعودي الـ 92، والتي تصادف 23 سبتمبر، ويمكن تقديم إجازة العيد الوطني السعودي أو تأخيرها فِيْ حال صادفتها عطلة رسمية. .

إجازة الموظف

بحسب ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السعودية، تبدأ إجازة العيد الوطني السعودي 2022 اعتباراً من الأربعاء 21 سبتمبر / أيلول، اعتباراً من 23 سبتمبر عطلة رسمية فِيْ المقام الأول ويصادف يوم الجمعة. وتستمر العطلة حتى الخميس.

نظرًا لأن يومي الجمعة والسبت من العطلات الرسمية، تستغرق عطلة اليوم الوطني السعودي 4 أيام.

بعد العطلة، سيعود الموظفون إلَّى العمل يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 ؛ للقيام بواجباتهم.

إجازة مدرسية سعودية

أما بالنسبة لإجازة العيد الوطني لوزارة التربية والتعليم، فقد تم الإعلان عَنّْ مَوعِد إجازة العيد الوطني للمدارس، والذي يوافق 21 سبتمبر 2022، الموافق 25 صفر 1444 هـ. الجمعة والسبت والعودة تبدأ من الأحد.

إجازة مصرفِيْة فِيْ المملكة العربية السعودية

وفِيْما يتعلق بإجازة العيد الوطني السعودي للقطاع المصرفِيْ، فلن يتم تقديمها وتبدأ العطلة فِيْ مَوعِدها من الجمعة 23 سبتمبر حتى الأحد أي 3 أيام فقط.