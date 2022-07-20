مَوعِد إجازة ثورة 23 يوليو.. ثورة ٢٣ يوليو اجازة رسمية للقطاع العام والخاص بقرار من رئيس الوزراء

وينتظر الكثير من العاملين فِيْ الحكومة والقطاع الخاص مَوعِد خروج ثورة 23 يوليو للعام 2022 م، وبعد أيام العطلة الخاصة لعيد الأضحى، استقبلوا أيضًا موظفِيْن فِيْ القطاعين الخاص والحكومي. تم الانتهاء منه والعودة إلى العمل. يُعد شهر يوليو من عام 2022 أحد أكثر شهُور السنة التقويمية التي تحتوي على العديد من الإجازات الرسمية.

23 يوليو ثورة التاريخ الاحتفالية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، فِيْ عددها، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكان القرار أن يكون السبت المقبل، الموافق 23 يوليو 2022 م، إجازات رسمية مدفوعة الأجر للعاملين. جميع الوزارات، وكذلك فِيْ جميع الدوائر الحكومية والهِيْئات العامة ووحدات الإدارة المحَلْية، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

تم إيضاح للعاملين فِيْ القطاع الحكومي والقطاع الخاص أن مَوعِد خروج ثورة 23 يوليو لهذا العام الميلادي 2022 سيكون هذا الشهر، وكثير من الموظفِيْن سواء كانوا فِيْ القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.، وتحصل أيضًا على إجازة رأس السنة الهجرية لهذا العام 2022 م، فتوافق هذه العطلة يوم السبت الأخير من هذا الشهر، والذي يوافق 30 يوليو من هذا العام، وتعتبر أيضًا آخر الإجازات الرسمية التي يتضمنها هذا الشهر.

العطلات الرسمية للقطاع العام والخاص

والعطلات الرسمية فِيْ القطاع العام والقطاع الخاص، وهِيْ أيضًا عبارة عن أيام باقي الأشهر الميلادية من العام 2022، ويوجد يومان فقط من الإجازة الأساسية فِيْ أكتوبر 2022 لموظفِيْ الحكومة والقطاع الخاص. وبذلك تنتهِيْ العطلات الرسمية فِيْ عام 2022 قادمًا، نشرح عطلتي شهر أكتوبر وهما كالتالي

أول يوم عطلة فِيْ أكتوبر للاحتفال بانتصارات مصر فِيْ حرب 6 أكتوبر.

ويوم الإجازة الثاني هُو الثامن من أكتوبر من العام الجاري 2022، وسيكون يوم المولد النبوي الشريف.