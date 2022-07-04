مَوعِد إعادة مسلسل عيال نوف هند محمد الساعة كَمْ

مَوعِد إعادة عرض مسلسل إيال نوف هند محمد، إلى مَتَّى يُعد مسلسل إيال نوف من المسلسلات السَعُودِيْة التي لاقت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض الحَلْقة الأولى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مسلسل عيال نوف

مسلسل إيال نوف يتضمن المعلومات التالية

إسم الوظيفة إيال نوف.

نوع المشروع مسلسل درامي.

فئة المسلسل إثارة و إثارة.

الصورة الجمعية السَعُودِيْة المعاصرة.

بلد المنشا السَعُودِيْة.

الحَلْقات عشر حَلْقات.

مدة الحَلْقة أربعون دقيقة.

لغة العمل اللهجة السَعُودِيْة.

اسم المخرج حسام علي.

اسم المؤلف علاء حمزة.

شركة الإنتاج MBC Saudi Arabia Group.

فرقة العمل مجموعة من أبرز فناني المملكة.

اسم البطلة هند محمد الحربي.

مَوعِد عرض مسلسل ايال نوف هند محمد كَمْ الساعة

مَوعِد إعادة عرض المسلسل السعودي، إيال نوف، هُو بالضبط الساعة السادسة من خلال موقع Prestige، حيث عُرض المسلسل لأول مرة فِيْ 19 يونيو 2022 واستمر حتى الآن، حيث تم عرض ست حَلْقات فقط. تم عرضها من قبل عشرة.

مَوعِد انطلاق مسلسل “ايال نوف”

عُرض المسلسل السعودي إيال نوف، يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022، حيث عُرض على منصة شاهد على الإنترنت بالضبط فِيْ الساعة الخامسة عصرًا. المسلسل يتكون من عشر حَلْقات فقط. تم بث ست حَلْقات على منصة شاهد حتى الآن.

قِصَّة مسلسل إيال نوف

تدور أحداث المسلسل حول سياق درامي ومثير للتشويق، حيث يتناول قِصَّة نوف وأطفالها، ويصور المسلسل طريقة نوف فِيْ عزل أطفالها عن العالم الخارجي بسبب العديد من أسرار وألغاز الماضي. عزلهم عن الواقع لكشف الأسرار الخفِيْة بشكل دائم، والدور الرئيسي تلعبه الفنانة هند محمد الحربي.

طاقم مسلسل “ايال نوف”

شارك عدد من النجوم السعوديين فِيْ تصوير مسلسل “إيال نوف”، على النحو التالي

الفنانة هند محمد الحربي.

الفنان سعيد العمري.

النجم سعيد قريش.

الممثل سلطان المتعب.

النجمة رهف الحربي.

الفنان زياد القاضي.

الممثل خالد الشافِيْ.

النجمة العنود سعود.

نجمة إيدا.

النجم غازي حمد.

الممثلة سارة الحربي.

الإعلان الرسمي عن مسلسل “إيال نوف”

نشرت منصة شاهد VIP إعلانا رسميا عن المسلسل السعودي إيال نوف فِيْ 15 يونيو 2022 عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب. تضمن الإعلان لقطات قصيرة من معظم أحداث المسلسل. الأمر الذي جعل المشاهدين يشعرون بالإثارة والتشويق من بث المسلسل ويمكنهم مشاهدة الإعلان الرسمي “”.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مَوعِد إعادة عرض مسلسل إيال نوف هند محمد ومدة استمراره وما قِصَّة ومَوعِد عرض المسلسل وأهم طاقم مشارك فِيْ التصوير. مرفق رَابِطْ الإعلان الرسمي لمسلسل إيال نوف عبر اليوتيوب.