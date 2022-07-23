مَوعِد إعلان حركة النقل الخارجي نظام نور فِيْ المملكة 1443

مَوعِد الإعلان عن حركة النقل الخارجي يعتبر نظام نور من الأنظمة المهمة للغاية فِيْ العملية التعليمية حيث يساعد فِيْ حركات النقل الداخلي والخارجي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سواء تم نقله بنجاح أو لا، المَوعِد النهائي لبدء النقل الخارجي أو الداخلي للمعلمين سيكون من الاثنين إلى 15 أغسطس.

عملية النقل التي يريدها المعلمون تكون داخل محافظة معينة أو قسم معين أو من مدرسة إلى أخرى أو حسب رغبة المعلم، وكل هذا مكتوب وموضح فِيْ مستندات التحويل التي يقدمها المعلم.

مَوعِد الإعلان عن حركة النقل الخارجي بنظام نور

انتشرت الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وفِيْسبوك وتويتر وفِيْ كل مكان على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم مَوعِد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمين، لكن لا أساس لذلك. الأخبار، لأن مَوعِد إصدار حركة النقل الخارجي للمعلمين فِيْ المَوعِد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن المعروف أن حركة النقل الخارجي الآن من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها. المعلمين والمعلمين، العديد من المعلمين والمعلمين الآن فِيْ حالة انتظار كبيرة لمعرفة نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.

بدأ العديد من المعلمين والمدرسات داخل المملكة العربية السَعُودِيْة البحث عن تفاصيل الإعلان عن حركة النقل الخارجي لهم لعام 1443، حيث من المتوقع الإعلان عن النتائج فِيْ الأيام القليلة المقبلة، وسوف نقدمها مع تفاصيل مواعيد نشر النتائج من خلال نظام نور الإلكتروني. الجدير بالذكر أن نتائج النقل الخارجي تظهر على مراحَلْ أي فِيْ أكثر من يوم وليس فِيْ يوم واحد.

من المقرر أن تصدر نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات فِيْ اليوم الثاني عشر من عام 1443 م، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد فتحت باب التسجيل للنقل الخارجي فِيْ وقت سابق فِيْ اليوم الرابع والعشرين. من ذي القعدة الأخير، واستمر التسجيل فِيْ حركة النقل الخارجي حتى 30 من شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة.

يمكن لجميع المعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الاطلاع على نتائج حركة النقل الخارجي من خلال الموقع الإلكتروني. نظام الانارة رسمي أو من خلال نظام الفارس سيراقب كلاهما النتائج بمجرد إعلانها، وبعد ذلك يمكن للمدرسين تقديم اعتراضات.