مَوعِد إعلان نتائج توجيهِيْ 2022 بالإردن برقم الجلوس || نتائج الثانوية العامة الاردن 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

مَوعِد إعلان نتائج توجيهِيْ 2022 فِيْ الأردن والمقرر الإعلان عنه قريباً، بعد أن كشفت دائرة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الأردنية عن المَوعِد الأقصى لإعلان النتائج الفردية بين الطلاب ومراعاة الأوزان النسبية المحددة. من قبل لجنة الامتحانات العامة، وذلك لتمييز الطالب المجتهد عن غيره، لكنه قبل الشكاوي وحدد أنه سيتم دراستها ومعالجتها.

مَوعِد إعلان نتائج توجيهِيْ لعام 2022 فِيْ الأردن

على الرغم من أن الطلاب لم ينتهُوا بعد من إجراء الاختبارات، فقد حددت الوزارة مَوعِد إعلان نتائج توجيهِيْ لعام 2022 فِيْ الأردن، كتاريخ تقريبي أو تقريبي، بعد دراسة الموقف ومعرفة المدة التي ستستغرقها اللجان حتى الانتهاء من تصحيح المصححات. أوراق الإجابة، وقد تم إجراء بعض الاختبارات التي تم تصحيحها، وقد قام الطلاب بذلك بالفعل بشكل مباشر، لذلك سيتم الانتهاء منها فِيْ التاريخ المحدد، وهُو 20 أغسطس، بعد انتهاء الطلاب فِيْ 25 يوليو.

أما طريقة إعلان النتائج، فلم تحدد الوزارة بعد طريقة رسمية للاستعلام عن النتائج، وهذا ما أعلنه الدكتور نواف العجرمة لتلفزيون الأردن، وهُو ما يزال قريبًا ومقرر تحديده. بعد اجتماعها بلجنة فنية لتحديد طريقة الاستشارة عن طريق أرقام الهُواتف أو من من. من خلال الرَابِطْ الالكتروني لوزارة التربية والتعليم.

كَمْا سيتم تحديد آلية إعلان النتائج ومَوعِد الإعلان باليوم والوقت بعد اكتمال التدقيق اللغوي، وتبشر النسب المئوية الأولية للتحقيقات بمعدل نجاح مرتفع هذا العام.

امتحانات التوجيهِيْ الأردنية

ورصدت الوزارة حالات شكاوى حول صعوبة امتحان الفِيْزياء للصناعيين وسهُولته فِيْ اللغة الإنجليزية، ووردت تصريحات للدكتور نواف العجارمة بأن جميع الامتحانات من الكتاب المقرر وجميع الأسئلة صحيحة، وأشار إلى أن عددًا لا بأس به من الطلاب الحاصلين على مواد تم تصحيحها قد حصلوا على الحد الأقصى من الدرجات، ومن الممكن أن يحصل بعض الطلاب على معدل 100٪ فِيْ نتائج الطلاب هذا العام، مما لا يعطي سببًا للآخرين. شكوى من الامتحانات كَمْا رصدت الوزارة 230 حالة غش فِيْ حيازة هاتف محمول خلال جلستين.