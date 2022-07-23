مَوعِد إعلان نتيجة الصف الثامن الأساسي ولاية الخرطوم 2022 ورَابِطْ استخراج النتيجة

مَوعِد إعلان نتيجة الصف الثامن الابتدائي بولاية الخرطوم 2022، بدأ طلاب الصف الثامن فِيْ السودان الاختبار فِيْ 22 مايو الماضي واستمر حتى 30 من نفس الشهر. مع اقتراب ظهُور النتيجة بولاية الخرطوم إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت هذه الأنباء المتداولة وأكدت على استمرار عمليتي التصحيح ورفع الدرجات كَمْا أطلقت الوزارة رَابِطًْا رسميًا لـ الطلاب يمكنك مشاهدة النتائج بمجرد إصدارها، وفِيْ هذه المقالة سنزودك برَابِطْ والخطوات التي يجب اتباعها. استخرج النتيجة.

تاريخ نتيجة الصف الثامن بولاية الخرطوم 2022

أفادت وزارة التربية والتعليم فِيْ الساعات القليلة الماضية أنه تتم الآن ة الدرجات والتحقق منها فور الانتهاء من عمليات التصحيح، للبدء فِيْ تحميل الدرجات والإعلان عنها، وسيعقد مؤتمر يتم فِيْه إجراء كافة الاستعدادات للصفوف. ارتفاع الملاحظات. ونتيجة لذلك سيتم توضيح نسبة النجاح وأسماء الطلاب المتفوقين. بعد انتهاء المؤتمر، سيكون متاحًا لأي طالب داخل الولاية للحصول على نتائجه من خلال الموقع الرسمي، وقد تم بالفعل الإعلان عن نتائج التعليم الأساسي فِيْ عدة ولايات أخرى. خلال الأيام الماضية، وبينما كانت كل ولاية تنجز أعمال التصحيح وتضبط المؤهلات وتدقيقها، تم الإعلان عن ذلك من أجل عدم زيادة قلق الطلاب، حيث أن الوزارة دائما على دراية بالمصالح. من الطلاب وأولياء الأمور ويعمل على منع أجواء التوتر من الاستمرار فِيْ انتظار النتيجة.

رَابِطْ لاستخراج نتيجة شهادة مؤسسة الخرطوم برقم المقعد

وكانت الوزارة قد أعلنت فِيْ وقت سابق أنه يمكن للطالب الحصول على النتائج عبر موقعها على الإنترنت باتباع الخطوات التالية