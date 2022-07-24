مَوعِد إيداع الدعم الشهري لمستفِيْدي سكني من صندوق التنمية العقارية

ومؤخرا، تمت الموافقة على برنامج صندوق التنمية العقارية لتاريخ إيداع الدعم السكني للمستفِيْدين من برنامج “سكني” من الرجال والنساء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تم الإعلان عن أهداف الدعم الإسكاني للمواطنين السعوديين. لذلك أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أنه تم ة أداء مؤشرات التنمية. سوق التمويل العقاري السعودي للمستفِيْدين والتمويل العقاري المدعوم والمنتجات كذلك. لذلك، تم الإعلان أيضًا عن مؤشرات أداء لتمييز العملاء، والتي تضمنت مؤشر رضا العملاء (CSL) ومؤشر مشورة الأصدقاء والأسرة (NPS).

أهداف الدعم السكني للمواطنين

أعلن صندوق التنمية العقارية فِيْ الفترة الماضية عن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها والتي من أجلها أكد صندوق التنمية على أبرز أهداف الدعم الإسكاني للعام الحالي 2022 م ولذلك فهذه مؤشرات أداء وفق الركائز الاستراتيجية، وهذا خاص بصندوق التنمية العقارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وديعة الدعم الشهرية للمستفِيْدين

وعليه فقد تمت الموافقة على إيداع الدعم الشهري فِيْ الحسابات المصرفِيْة للمستفِيْدين من الذكور والإناث فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على أساس شهري، وبذلك تم التأكيد على أن الإيداع سيتم فِيْ اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي. وذلك للمستفِيْدين من برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار إيداع الدعم الشهري للمستفِيْدين من الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية، للاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري للمستفِيْدين، وكان متوقعا فِيْ الفترة الماضية إلى الموافقة على اقتراح إلغاء شرط ألا يكون المستفِيْد مالكًا لأكثر من فقير، بحيث يتم قبول نقل الرعب من عقار إلى آخر.

تحديثات التحول الرقمي

وفِيْ الفترة الأخيرة، تمت مناقشة مستجدات التحول الرقمي وأهم الخدمات الإلكترونية المقدمة لجميع المستفِيْدين من المواطنين السعوديين، وذلك لتسهِيْل وتبسيط إجراءات استكَمْال إجراءات القرض العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، بعد إلغاء شرط عدم امتلاك أكثر من منزلين، لقبول نقل الرهن العقاري من عقار إلى عقار آخر، وذلك من خلال قروض سابقة كان قد منحها صندوق التنمية العقارية على القرض المباشر والجدير بالذكر أن الإعلان صدر عن المجلس، إلا أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات لتنظيم العمل الداخلي لصندوق التنمية العقارية، وبالتالي تم اعتماد الهِيْكل التنظيمي الجديد.

وضح برنامج سكني عن الأرض السكنية المقترحة من بين 13 مخططًا سكنيًا موزعة على 4 مناطق هِيْ مكة المكرمة والشرقية وحائل والرياض. توفِيْر مجموعة مكونة من 626 قطعة أرض وهذا مخطط فريد من نوعه القويعية ليشمل 281 قطعة، مشيراً إلى أن عفِيْف توفر 112 قطعة أرض.