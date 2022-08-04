مَوعِد إيداع الدفعة 57 حساب المواطن شهر أغسطس 2022 ca.gov.sa بعد صدور نتائج الأهلية دورة محرم 1444

ينتظر المواطنون مَوعِد إيداع الحصة 57 من حساب المواطن لشهر أغسطس الجاري والمقرر أن يتم إيداعها حسب النظام المتبع لإيداع دعم حساب المواطن، وذلك فِيْ ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، 10 أغسطس 2022. حيث يتم إيداع الدعم عادة فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديم الصرف ليوم واحد قبله أو تأخيره بعد يوم واحد إذا صادف يوم الإيداع عطلة رسمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ولهذا نقوم بتك من خلال موقعنا تاريخ الصرف من حساب المواطن السداد 57.

برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن فِيْ تاريخ إيداع القرعة 57 لشهر أغسطس 2022، حيث أن العديد من المستفِيْدين من الدعم ينتظرون وفقًا لشُروطْ الأهلية المحددة التي حددها البرنامج مسبقًا، مَوعِد صرف الدعم للشهر الحالي من أغسطس، حيث أن برنامج حساب المواطن يقدم الكثير من المساعدات للأفراد والأسر الأكثر احتياجًا، وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030.

تم نشر نتائج الأهلية للجلسة 57 (أغسطس 2022). للتحقق من الأهلية، يمكنك الوصول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الرَابِطْ التالي https//t.co/sqAGIcuWUg pic.twitter.com/g9NmGd5nv3 – حساب المواطن (citizenaccount) 2 أغسطس 2022

مَوعِد إيداع الكوتا 57 فِيْ حساب المواطن هُو أغسطس

مع اقتراب تناقص حصة حساب المواطن وقرب مَوعِد الإيداع فِيْ الحسابات المصرفِيْة للمستفِيْدين.

يتم طرح العديد من الأسئلة خلال تلك الأيام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تقريبًا مَتَّى سيتم الإفراج عن حساب المواطن 57 الذي لم يتبق منه سوى أيام قليلة.

ومن المقرر أن تنفق كالمعتاد لمواطني المملكة فِيْ العاشر من كل شهر ميلادي.

وعليه سيتم صرف القسط 57 من حساب المواطن فِيْ 10 أغسطس 2022 الموافق 12 محرم 1444.

كَمْا يستثنى من هذا القرار فِيْ حال صادف اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوم جمعة أو عطلة رسمية فِيْ المملكة.

سيتم الدفع قبل يوم واحد أو يومًا متأخرًا، كَمْا كان الحال سابقًا.

كيفِيْة التحقق من تاريخ الافراج عن الدفعة 57 من حساب المواطن

جميع المستفِيْدين من برنامج حساب المواطن متاحون للرجوع إلى تاريخ الدعم للجولة 57 للشهر الحالي من أغسطس 2022، من خلال خطوات بسيطة، على النحو التالي