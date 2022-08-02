مَوعِد اختبار كفايات المعلمين 1444 ورسوم الاختبار

بتاريخ 1444 اختبار الكفاءة التدريسية، تقدم الهِيْئة العامة للتقويم والتدريب بالمملكة العربية السَعُودِيْة اختبار ملاءمة التدريس لعام 1444 ويحصل المعلم على الرخصة المهنية مقابل اجتياز هذا الاختبار. وفِيْما يلي عرض لأهم المعلومات والتفاصيل حول مَوعِد امتحان الرخصة المهنية فِيْ المملكة المتحدة.

إثبات الكفاءة التدريسية بتاريخ 1444

يتساءل العديد من المعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن مَوعِد إجراء اختبار كفاءات التدريس 1444 عن المَوعِد المحدد لإجراء الاختبار، حيث

تم الإفصاح عن بعض المعلومات حول الاختبار حسب آخر تدريب تم إجراؤه عبر بوابة الكفاءات التدريسية الجديدة، ويتم الاختبار على الورق وفِيْ وقت معين وفقًا للتواريخ التي تحددها الهِيْئة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة. تدريب فِيْ السَعُودِيْة يعتبر اختبار الرخصة المهنية أحد الشُروطْ الأساسية للحصول على رخصة مهنية.

التسجيل فِيْ اختبار كفاءة معلم القطاع الخاص 15-17 ديسمبر 2022 م.

القيد فِيْ اختبار الكفاءة التدريسية للقطاع العام من 18 إلى 24 ديسمبر 2022 م.

تبدأ مدة التسجيل فِيْ امتحان الترخيص المهني من 28 ديسمبر وتنتهِيْ فِيْ 24 فبراير 2023.

مدة اختبار الكفاءة التدريسية

حُددت مدة اختبار الكفاءة التدريسية حسب المكافأة العامة والتخصصية على النحو التالي

حُدِّدت مدة اختبار الكفاءة التدريسية العامة بنصف ساعة.

حُدِّدت مدة اختبار الكفاءة التدريسية المتخصصة بنصف ساعة.

يستمر اختبار الكفاءة التدريسية الكامل لأكثر من ساعة وهناك فاصل بين الاختبار العام والاختبار التخصصي.

معدل اختبار كفاءة المعلم 1444

يعتبر سؤال التعويض المالي ورسوم اجتياز اختبارات الكفاءة التدريسية من أكثر الأسئلة تكرارا، لذلك تم تحديد التعويض المالي لاجتياز الاختبار على النحو التالي

تقدر رسوم الامتحان العام بـ 100 ريال سعودي.

تكلفة الاختبار التخصصي 100 ريال سعودي.

التسجيل المبكر يدفع 100 ريال و 150 ريال للتسجيل المتأخر.

الرقم القياسي لكفاءات المعلم

يمكن الاطلاع على مَوعِد اختبار كفاءة التدريس 1444 من خلال الرقم الموحد 0920033555. وبالتالي، يمكن لمقدم الطلب الرجوع إلى مواعيد التقديم ونتائج القبول وفترة صلاحية الترخيص المهني للاختبار.

فِيْ الختام وصلنا فِيْ نهاية مقالنا إلى تقديم أهم التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمَوعِد اختبار الكفاءة التدريسية 1444 والذي يهم العديد من المعلمين فِيْ القطاعين العام والخاص.