مَوعِد اعلان نتائج البكالوريا 2022 الجزائر على موقع التربية والتعليم الجزائري bac.onec.dz

يبحث طلاب المرحَلْة الثانوية عن نتائج الاختبار على العديد من المواقع على الإنترنت، أثناء انتظارهم بقلق، لأهمية هذه النتيجة لثقتهم به لدخول الجامعة، وظهرت شائعات كثيرة حول مَوعِد ظهُور النتائج، خاصة بعد ذلك وانتهت الامتحانات منتصف يونيو حزيران مما أربك الطلاب لكن وزارة التربية والتعليم حالت دون ارتباك الطلاب وأعلنت فِيْ بيان رسمي مَوعِد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة.

المَوعِد الرسمي لنتائج البكالوريا فِيْ الجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية، فِيْ بيان رسمي، مَوعِد ظهُور نتائج البكالوريا لعام 2022، السبت السادس عشر من شهر يوليو الجاري، الساعة الرابعة عصرا. ونتائج امتحانات الثانوية العامة ستظهر فِيْ الجزائر.

ستظهر النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الجزائرية، وهُو موقع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz، اكتب رقم التسجيل على هذا الموقع واحصل على النتيجة.

وستظل النتائج متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم وستبدأ الطلبات للجامعات فِيْ 21 يوليو.

نتائج الثانوية العامة حسب البيان الرسمي من وزارة التربية والتعليم