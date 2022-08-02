مَوعِد الاعلان عن أوائل الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

مَوعِد الإعلان عن أول طلاب ثانوية 2022ينتظر أولياء الأمور معرفة مَوعِد ظهُور نتيجة البكالوريا 2022 وإعلان طلبة البكالوريا الأولى، وقد أوضح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن نتيجة البكالوريا ستظهر فور الانتهاء من التصحيح الإلكتروني، و سيتم الإعلان عنه قبل 8 أغسطس 2022.

مَوعِد الإعلان عن أول طلاب ثانوية 2022

سيتم توضيح مَوعِد ظهُور نتائج البكالوريا، وتاريخ إعلان نتائج البكالوريا الأولى عام 2022.

• أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي أن مَوعِد ظهُور نتيجة الثانوية العامة لم يتغير وسيصدر فِيْ المَوعِد الذي تم تحديده وهُو قبل 8 أغسطس 2022.

• تظهر نتيجة الشهادة الثانوية بعد اعتمادها من قبل الوزير طارق شوقي بعد استكَمْال التصحيح الإلكتروني 2022.

• قالت الوزارة إن امتحانات الجولة الثانية ستكون فِيْ شهر أغسطس المقبل، وسيتم الإعلان عن جدول امتحانات الجولة الثانية فور إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة 2022.

• أوضحت وزارة التربية والتعليم شُروطْ تقديم الشكوى بعد خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة البكالوريا 2022.

خطوات الاطلاع على نتيجة البكالوريا 2022

هناك بعض الخطوات للتحقق من نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي بعد استكَمْال التصحيح الإلكتروني الذي يتم دون تدخل بشري، وذلك من خلال بعض الخطوات التالية

• الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للاطلاع على نتائج البكالوريا هنا .

• يكتب الطالب رقم المقعد ثم يضغط على نتيجة الاستعلام، وستظهر جميع بيانات الطالب لكل موضوع دراجة.

• سيظهر كل موضوع فِيْ حالة نجاح أو فشل، وسيدخل الجولة الثانية.

• يتم تحديد إجمالي عدد المواد الدراسية للطالب بالدراجات وليس بالنسبة المئوية.

• إجمالي عدد دراجات الطلاب فِيْ جميع المواد 410.

نتيجة الثانوية العامة 2022

• ظهرت شائعات مؤخرًا بأن نتائج الثانوية العامة ستكون فِيْ 2 أغسطس 2022 وأنه قرار نهائي من وزارة التربية والتعليم، وأوضح الوزير طارق شوقي أن هذا البيان غير صحيح وليس له أساس من الصحة ولا يصدق هذه الشائعات. .

• صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم.