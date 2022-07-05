أصبح مَوعِد التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443، مقروناً باقتراب مَوعِد التدريب الصيفِيْ، للتو من اهتمام المعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بالحضور للتدريب والاستفادة منه بشكل كبير، كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة. يعمل دائما على تقديم العديد من البرامج ذات الاهمية الكبيرة والتي من خلالها يعمل على زيادة وتحسين قدرات المعلمين بشكل كبير ومن خلال ذلك سنتعرف على مَوعِد التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443.

ما هُو التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443

يعد التدريب الصيفِيْ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أهم البرامج التدريبية التي قدمتها المملكة فِيْ الفترة الأخيرة لتحقيق العديد من الأهداف فِيْ قطاع التعليم، كان من أهمها العمل على تحسين مستوى أداء العاملين فِيْ التعليم. القطاع، بطريقة تتماشى تمامًا مع تحسين مخرجات تعلم الطلاب، والميزة برنامج التدريب الصيفِيْ هُو توفِيْر فرص تدريب مستدامة للعاملين فِيْ مجال التعليم، خلال نهاية فترة إجازة العام الدراسي، من أجل العمل على رفع المستوى درجات التطوير المهني، مما سيجعل هِيْئة التدريس أكثر فاعلية وبالتالي مستويات أفضل للطلاب.

التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443

مَوعِد التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443 سيبدأ يوم الأحد 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م حسب ما تحدده وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وبناءً عليه برامج التدريب الصيفِيْ. سيكون بعد عيد الأضحى ابتداء من يوم الأحد وهُو أول أيام تنفِيْذ برامج التدريب الصيفِيْ منذ بداية الإجازة الأكاديمية للعام، ويجب مراعاة أن نهاية الصيف تكون البرامج التدريبية. يقام يوم الخميس 27 محرم 1444 هـ، الموافق 25 أغسطس 2022 م.

ما هِيْ متطلبات التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها اللجنة التنفِيْذية بإدارة التربية والتعليم لمشاركة المعلمين فِيْ برنامج التدريب الصيفِيْ للعام الحالي وكانت هذه الشروط على النحو التالي

تسجيل المعلم فِيْ البرنامج التدريبي المطابق لاختصاصه أو واجباته العملية.

يجب على المعلم احترام مواعيد برامج التدريب الصيفِيْ وحضورها جميعًا.

لا يحصل المعلم على شهادة حضور برنامج تدريب المعلمين الصيفِيْ إلا فِيْ حالة واحدة وهِيْ إكَمْال جميع ساعات التدريب فِيْ البرنامج أو حضور 80٪ من إجمالي ساعات التدريب.

باعتبار أن عدد المعلمين المؤهلين لا يتجاوز ثلاثين متدرباً فِيْ برنامج تدريبي (مباشر، إلكتروني متزامن). يشترط وجود مساعد مدرب واحد لكل 50 متدرباً فِيْ حال تجاوز عدد المتدربين العدد المسموح به.

مطلوب من المربي المتقدم للبرامج التدريبية أن يكون موظفًا فِيْ إدارته التعليمية الفعلية.

كيفِيْة الانضمام لمنصة التدريب الصيفِيْ 1443

يمكن للمدرس استكَمْال عملية التسجيل على منصة التدريب الصيفِيْ 1443 عبر الإنترنت، من خلال منصة التدريب ومجموعة من الخطوات التي نوضحها بالصورة أدناه

انتقل إلى منصة التدريب الصيفِيْ عبر الإنترنت عبر الرَابِطْ أدناه “” مباشرةً.

إنشاء حساب جديد من خلال الموقع.

قم بتحميل البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع الإلكتروني والمطلوبة فِيْ نظام نور، مثل

اكتب اسم المستخدم.

كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق.

تحديث البيانات التي تتطلب التحديث.

من البرامج التي ستظهر على شاشة العرض جاري العمل على اختيار برنامج التدريب الصيفِيْ.

بالضغط على زر البحث. وبعد ذلك من خلال النقر على “تسجيل”، يمكن للمدرس التقدم للدورة التي يرغب فِيْ تسجيلها

قم بإرسال الطلب.

التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443 pdf

إن أكثر ما يميز وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هُو أنها عملت على توفِيْر دليل كامل يوضح برامج التدريب الصيفِيْ فِيْما يتعلق بهذا العام، وهناك العديد من الفرص التدريبية المختلفة لجميع المعلمين ذات الصلة بالواقع. الإدارة التربوية.، وتتميز بأنها جاءت حسب الاحتياجات التعليمية يمكنك زيارة دليل تدريب المعلمين الصيفِيْ مباشرة من خلال الرَابِطْ أدناه “”.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443، ومن خلاله تعلمنا الكثير من المعلومات حول التدريب الصيفِيْ من خلال تدريب الـ PDF المرفق وكذلك كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة التدريب الصيفِيْ.