مَوعِد التسجيل فِيْ جامعة الملك عبدالعزيز 1444

يتم الإعلان عن مَوعِد الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444 عبر المنصات الجامعية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل.لقبول طلبات الالتحاق بالجامعة التي تشتهر بأنها من أشهر الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي من خلالها الطالب على علم بالانتماء وانظر حزمة الشروط والمعايير التي يتم فرضها.

جامعة الملك عبدالعزيز

تعد جامعة الملك عبد العزيز من أشهر الجامعات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي بدأت رحَلْتها التعليمية كجامعة خاصة عام 1387 هـ، لبدء التعليم لأول مرة فِيْ العام الدراسي 1388 هـ، وهِيْ الأولى الخاصة جامعة مقرها فِيْ جدة، حتى يتسنى للملك فِيْصل بن عبد العزيز جعل الجامعة الحكومية تستقطب طلابًا من المملكة ومنحًا دراسية من دول الخليج، تم اختيارها فِيْ يوليو 2022 من بين أفضل ثلاث جامعات مستقلة ومالياً ووفقًا للنظام الجامعي الجديد فِيْ الدولة. المملكة، تم استحداث نظام تضامن لتسهِيْل مواطني الدولة الراغبين فِيْ الالتحاق بها، وتم قبول العديد من الكليات فِيْ الجامعة، مما زاد عدد الكليات إلى 24 كلية بآلاف الطلاب والخريجين.

تاريخ الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

باب التسجيل مفتوح لخريجي الثانوية العامة فِيْ العلوم والآداب ابتداءً من يوم 27 من شهر ذي القعدة 17 1443 هـ، ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2022. ميلادي.

تاريخ التسجيل لجامعة الملك عبد العزيز 1444

تسمح جامعة الملك عبد العزيز للطلبة والطالبات الالتحاق بالجامعة من خلال برنامج التأمين للحصول على درجة علمية مقابل دفع رسوم رمزية عن كل فصل دراسي خلال سنوات الدراسة التي تبدأ فِيْ السنة التحضيرية. حيث يتم الإعلان عن كافة التفاصيل رسميًا عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل على الموقع الرسمي للجامعة.

شروط الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

حددت جامعة الملك عبد العزيز عددًا من المتطلبات للقبول فِيْ الجامعة، بشرط استيفاء جميع المتقدمين لهذه المتطلبات للاشتراك فِيْ أي من الدورات التي تقدمها الجامعة، وهِيْ كالتالي

يشترط أن يكون الرجل أو الطالب سعودي الجنسية. يستثنى من الجنسية من كانت والدته سعودية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الخارج. مع العلم أن الشهادة يجب أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ حالة كونها من جهة خارج المملكة.

موافقة جهة العمل مطلوبة للدراسات الجامعية إذا كان مقدم الطلب يعمل فِيْ مؤسسة عامة أو خاصة.

ضرورة إجراء اختبار القدرات العامة لطلبة المسار والميدان الإداري.

ضرورة اجراء اختبار عام واختبار أداء لطلبة المضمار والميدان الراغبين فِيْ التسجيل.

مدة شهادة الامتحان، سواء كانت كفاءة أو أداء، يشترط أن تكون سارية المفعول، على النحو الذي يحدده المركز الوطني للقياس.

ألا يكون الطالب مطرودًا من الكلية أو الجامعة لفترة أكاديمية. يقدم الطالب التزامه بالموافقة على إلغاء قبوله من الجامعة إذا تبين أنه سبق فصله من إحدى الجامعات الأخرى.

لن يتم قبول الطالب إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تركه للمؤسسة التعليمية، إذا قام الطالب بسحب ملفه من الجامعة أو من أي سلطة تعليمية أخرى.

يجب أن تكون الشهادة الثانوية العامة حديثة ولم يمض أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحصول عليها.

يستثنى الطالب الكفِيْف من اختبارات التقييم والأداء.

البيانات الشخصية التي أدخلها مقدم الطلب عبر بوابة القبول صحيحة ووفقًا للوثائق الأصلية الواردة فِيْها.

المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444

يشترط على الطالب الراغب فِيْ التسجيل، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بالجامعة، تقديم عدد من المستندات والوثائق الشخصية التي يمكن تلخيصها على النحو التالي

وجود أصل شهادة الثانوية العامة للطالب.

احمل معك بطاقة الهُوية الوطنية الأصلية للطالب.

أرسل صورة ملونة مقاس 4 × 6 بخلفِيْة بيضاء. يُطلب من الطالبات تغطية صورهن.

إرفاق موافقة جهة العمل للدراسات الجامعية، إذا كان المتقدم يعمل، يجب ذلك.

يجب على الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أو من أم سعودية أو أم سعودية إرفاق المستندات التالية شهادة الميلاد. أصل هُوية الأم. أصل هُوية الابن.

إرفاق بيان تعليمي يوضح سبب الانسحاب فِيْ حالة خروج الطالب من الجامعة من أي مؤسسة تعليمية.

بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقة، يجب إرفاق بيان من مركز الاحتياجات يحدد نوع الإعاقة.

يجب على الطلاب المقبولين فِيْ نظام القبول المشروط إحضار المستندات المطلوبة إلى نموذج ة.

تاريخ الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز للدراسات العليا 1444

أعلن قسم الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز، بدء قبول طلبات الالتحاق للطلبة الراغبين فِيْ الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا الذي تقدمه الجامعة، وذلك حسب المواعيد التالية

بدأت التسجيلات تاريخ التقديم للقبول فِيْ دراسات عليا محددة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444 هـ، بداية من ذو القعدة 25 1443 هـ الموافق 25 يونيو 2022 م.

ينتهِيْ التسجيل تنتهِيْ الفترة المحددة يوم الخميس 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 لجميع المتقدمين السعوديين ومن فِيْ حكَمْهم وغير السعوديين المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

جامعة الملك عبد العزيز العودس

عملت كلية الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السَعُودِيْة على توفِيْر نظام Odus plus المتقدم، وهُو أحد أحدث الأنظمة الإلكترونية لكل من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك أعضاء هِيْئة التدريس. وتجدر الإشارة إلى أن Odus plus المستخدم فِيْ جامعة الملك عبد العزيز له العديد من الخصائص وهِيْ

يتيح نظام ODS للجامعة الفرصة للتحكَمْ فِيْ عملية التسجيل بطريقة صارمة وفعالة.

يساعد الطالب فِيْ مراقبة جميع الوظائف والخدمات الشخصية والإجراءات التي يتم التعامل معها إلكترونياً فِيْ الجامعة وهِيْ الاطلاع على نظام الدراسة المتوفر فِيْ الجامعة. انظر الدروس. الالتحاق بالمقررات المراد دراستها كل فصل جامعي. التسجيل للفصل الصيفِيْ للطلاب والطالبات المتفرغين. معرفة نتائج الاختبار وعدد الساعات التي درسها الطالب. تصفح الدروس. تلبية أيام الوصول والغياب. تعرف على المواعيد المحددة للامتحانات.

يتعامل ODDS Plus مع جميع المتصفحات بسهُولة وراحة.

تتمتع هِيْئة التدريس بالجامعة بعدد من المزايا، مثل الاطلاع على السجل الأكاديمي للطلاب. معرفة نتائج الامتحانات والتزامها بالوجبات والأنشطة الأكاديمية. تقييم الطلاب من خلال أدائهم على النحو الذي يحدده النظام. تواصل مع شئون الطلاب بالجامعة.



يهدف نظام ODIS بشكل عام إلى تطوير نظام التعليم الأكاديمي عن بعد، بحيث يحتوي على العديد من الأدوات والخدمات التعليمية للطالب، تلك التي تعزز العملية التعليمية فِيْ الكلية ويمكن للطالب تقديم طلباته من خلال الموقع ومن ثم التحويل تلقائيًا إلى المسؤول المسؤول.

التعلم عن بعد جامعة الملك عبد العزيز

يمكن للطلاب الدراسة للحصول على درجة علمية من خلال نظام التعليم عن بعد باتباع الأنظمة التعليمية التي توفرها الكلية بطريقة إلكترونية متكاملة وبكل سهُولة، فِيْ سلسلة من البرامج والتخصصات، مثل

كلية الاقتصاد والإدارة وتشمل درجة البكالوريوس فِيْ المجالات التالية المدرج العام للإدارة العامة. العلوم الإدارية.

الآداب والعلوم الإنسانية وتشمل درجة البكالوريوس فِيْ التخصصات التالية اللغات الأوروبية. عربي.

كلية الأعمال برابغ حاصلة على درجة البكالوريوس فِيْ الأقسام التالية التسويق – القانون – الخدمات الصحية وإدارة المستشفِيْات – نظم المعلومات الإدارية (للطلاب فقط).



ملحوظة عادة ما يتم قبول التعليم عن بعد ضمن مجموعة من الشروط المعتمدة من قبل الجامعة ومدة الدراسة أربع سنوات أكاديمية، مقسمة إلى فصلين دراسيين كل عام، حيث يمكن الاطلاع على المزيد من البرامج والتخصصات المتاحة لطلاب التعليم عن بعد.

وها نحن نصل إلى نهاية المقال الذي تناولنا فِيْه تاريخ الالتحاق بجامعة الملك عبد العزيز 1444، ليعلم الطالب معنا بعد ة الجامعة وشروط القبول فِيْ الالتحاق ونظام جامعة الملك عبد العزيز. للتعليم المفتوح.