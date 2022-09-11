مَوعِد الظهُور الأول لـ “بودبوز” مع الأهلي

وتنتظر جماهِيْر الأهلي أول مشاركة للاعب الأول فِيْ فريق كرة القدم بالنادي الجزائري رياض بودبوز، الذي انضم مؤخرا إلَّى الرقعي، خلال السوق الصيفِيْ.

أنهى الأهلي التوقيع الرسمي على الأوراق مع صانع الألعاب الجزائري رياض بودبوز فِيْ انتقال مجاني بحضور رئيس النادي وليد عبد الرزاق معاذ مساء الخميس الماضي.

انضم رياض بودبوز إلَّى صفوف الأهلي، فِيْ اتفاق انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع سانت إتيان الفرنسي، ليتمكن اللاعب الجزائري الدولي من لعب تجربته الأولى فِيْ الدوريات الخليجية.

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– مَوعِد تورط بودبوز مع الأهلي

أكدت صحيفة الرياضية، فِيْ عددها الصباحي الأحد، أن رياض بودبوز سيغيب عَنّْ مباراة الأهلي والعروبة، المقررة اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري “الأصفر” للصف الأول، بسبب قلة المباراة. التحضير البدني والفني.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن المدير الفني للرقى يوسف عَنّْبر طلب من جهاز اللياقة البدنية سرعة تجهِيْز بوديبوز لإشراكه فِيْ مواجهة أحد التي تدخل ضمن مباريات اليوم الخامس من الدوري “الأصفر”.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن بودبوز سينضم إلَّى قائمة الأهلي فِيْ مباراة أحد التي ستلعب فِيْ جدة، حيث لم يكن واضحا مشاركته فِيْ القائمة الرئيسية أو بقاءه على مقاعد البدلاء.

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