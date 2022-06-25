“مَوعِد” النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بالمملكة الآليات والأهداف الجديدة للنقل المطور 1443

تم الإعلان عن مَوعِد النقل الخارجي للمدرسين والمعلمات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث فتحت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة باب تقديم الطلبات للعاملين فِيْ الوَظْائِفْ التربوية 1443، وفق إجراءات النقل الحديثة، التي تسعى الوزارة بالفعل إلى تحقيقها. الاهتمام الشديد بالنظام التعليمي والعاملين فِيْه لتحقيق الاستقرار المهني الملحوظ فِيْ الكوادر البشرية، وتحقيق التطور المهني لكل معلم، حتى يتمكنوا من أداء عملهم العظيم على أكَمْل وجه، وتخرجهم. جيل جديد بالمهارات اللازمة، أتاحت الوزارة تقديم طلبات التحويل الخارجي عبر المنصة الإلكترونية لنظام نور.

تاريخ التحويل الخارجي للمعلمين

أتاحت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تنفِيْذ خطوات التحويل الخارجي للمعلمين والمعلمات من خلال الوصول إلى منصة نور واتباع خطوات بسيطة لتقديم طلبات التحويل، وكانت التواريخ على النحو التالي

بدأ التطبيق يوم الخميس 11/42/1443 هـ وحتى نهاية فترة التقديم المعلنة بتاريخ 30/11/1443 م، كَمْا حددت الوزارة يوم الأحد الموافق 25/12/1443 م مَوعِداً لإبلاغ نتائج النقل الخارجي للمعلمين. من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من عملية تطوير التعليم مع الالتزام بالمرونة مع أعضاء هِيْئة التدريس.

وحرصاً من الوزارة على تسهِيْل كافة الإجراءات التي تتيح لهم عرض أعمالهم إلى أقصى حد، أعلنت الوزارة أن تاريخ الاعتراض سيكون من 12-25-1443 إلى 12-12-1443، بشرط. أن تعلن النتيجة النهائية بعد دراسة الاعتراضات بتاريخ 12-28-1443.

أهداف إجراءات النقل المتقدمة

اعتمد لأول مرة وزارة التعليم طورت المملكة العربية السَعُودِيْة إجراءات التحويل، رغبتها فِيْ تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والوَظْائِفْ التعليمية مع حماية حقوق المعلمين المتقدمين للتحويل بجهد متميز وإنجاز عالٍ.

بالإضافة إلى ذلك، بين الإجراءات، سيتم تقليل الزيادة فِيْ قوائم الانتظار، وسيتم تقليل الإجراءات القديمة الطويلة التي كانت موجودة فِيْ الماضي حتى يتم الانتهاء منها.

تشمل هذه الإجراءات أيضًا تطوير العناصر عن طريق التمايز باستخدام آليات مرنة، طالما يتم تحويل العرض التقديمي إلى نقاط لكل عام حتى عام 1443، وهذا الإجراء يناسب جميع المتقدمين ويحفظ حقوقهم ويسمح لك لتعديل وتحديث الرغبات بما يناسبهم.

آليات وقواعد جديدة للنقل الخارجي