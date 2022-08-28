عاجل.. مَوعِد امتحانات الدور الثاني 2022 السادس الاعدادي رسميا من وزارة التربية العراقية، بعد الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي في العراق الدور الأول، كثرت عمليات البحث من قبل الكثير من الطلبة، الذين لم يحالفهم الحظ في الدور الأول لمعرفة مَوعِد امتحانات الدور الثاني 2022 السادس الاعدادي عبر موقع الوزارة الرسمي حيث تمنحهم وزارة التربية والتعليم فرصة أخيرة للنجاح.

مَوعِد إمتحانات الدور الثاني 2022 الثانوية السادسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا مواعيد امتحانات الجولة الثانية 2022 الثانوية السادسة المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء 21 أيلول / سبتمبر 2022 وتستمر حتى الخميس 29 أيلول / سبتمبر. تشترط وزارة التربية والتعليم العراقية إجراء فحص أي مادة مؤجلة لظروف الإجازة الرسمية حتى اليوم التالي بحسب جدول الامتحان دون أي تلاعب.

تقويم الامتحانات السادسة الإعدادية للجولة الثانية 2022

يمكنكَمْ الاطلاع على جدول امتحانات الدور الثاني التي ستقام اعتباراً من يوم الأربعاء 21 سبتمبر بالضبط فِيْ تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد، علماً أن نتيجة المرحَلْة الإعدادية السادسة، الجولة الأولى 2022، لن يتم الإعلان عنها رسمياً.، وسنوافِيْكَمْ عبر موقعنا بتقارير محدثة عن النتيجة، والتي كانت آخر التصريحات فِيْ هذا الصدد أن نسبة تصحيح الدفاتر فِيْ القسم العلمي والأدبي وصلت إلى 100٪، لكن هذه الدفاتر تحتاج إلى تدقيق وة جيدة من قبل إعلان النتائج فِيْ الساعات القليلة المقبلة.

إعلان نتائج المرحَلْة الإعدادية السادسة 2022

بعد اعلان نتائج السنة الاعدادية السادسة 2022 الدور الاول اليوم نجد ان الطلاب الذين لم ينجحوا فِيْ جميع المواد المخصصة لهم ينتظرون مَوعِد امتحانات الجولة الثانية الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه منذ حوالي يومين، ويمكنكَمْ رؤيته من التقرير المعروض عليكَمْ أنصارنا الأعزاء.

بينت وزارة التربية والتعليم العراقية قبل قليل مَوعِد امتحانات الدور الثاني 2022 السادس الاعدادي لمن لم يحالفهم الحظ يوم الأربعاء 21 أيلول / سبتمبر 2022 وتستمر حتى الخميس 29 أيلول / سبتمبر.