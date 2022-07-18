مَوعِد بدء العام الدراسي الجديد وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني

هناك العديد من التساؤلات حول التقويم الأكاديمي للعام الجديد 1444 للتعليم الجامعي والتدريب الفني، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة أنه سيبدأ فِيْ صفر 1 وينتهِيْ فِيْ 4 ذو الحجة، أي الذي يتكون من تسعة وثلاثين أسبوعًا. وهذا يعني أن الفصل الدراسي الواحد سيضمن ثلاثة عشر أسبوعًا. أما الإجازات المختلفة خلال العام الدراسي فتكون فِيْ ستة وخمسين يومًا. كَمْا يُعلن أن الفصل الدراسي الأول سيبدأ كَمْا هُو محدد يوم الأحد الموافق 1/2/1444 هـ، وينتهِيْ يوم الخميس الموافق 1444 هـ / 30/4 هـ، أما الفصل الثاني فسيبدأ يوم الأحد 4/10/1444 هـ الذي ينتهِيْ يوم الخميس الموافق 8/10/1444 هـ وينتهِيْ يوم الخميس 12/4/1444 هـ.

التقويم الأكاديمي لعام 1444 هـ للتعليم العام والجامعي

التقويم الأكاديمي للعام الدراسي يحقق الاستثمار لهذا العام، حيث أنه يرفع مستوى المعرفة والعمارة لجميع الطلاب، والتقويم الجديد يزيد من تطور المناهج المختلفة، ويساهم فِيْ إدخال العديد من المواد الجديدة المهمة، والتقويم الجديد لهذا العام يمنح الكلاب العديد من الإجازات المختلفة خلال فترة الدراسة، وهذا يمكن أن يمنح الكثير منهم إحساسًا بالنشاط والحيوية والقدرة على إكَمْال دراساتهم بشكل أفضل.

تاريخ بدء العام الدراسي الجديد

أما بالنسبة للمدارس الأجنبية فسيتم تطبيق نظام الفصل أو الربع، وأعلنت الوزارة أن بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول سيكون يوم الأحد الموافق 1444/1/1 هـ الموافق 28/8/2022 م. وينتهِيْ يوم الخميس الموافق 12/06/1444 هـ الموافق 2023/5/5 م. أما الفصل الدراسي الثاني فِيْبدأ يوم الأحد / 22/06/1444 هـ الموافق 15/1/2023 م. ينتهِيْ يوم الخميس 11/19/1444 هـ الموافق 6/8/2023 م. .