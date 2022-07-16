مَوعِد بداية الموسم الجديد للعمرة 1443 وزارة الحج والعمرة تجيب

مَوعِد بدء الموسم الجديد للعمرة 1443 يتساءل الكثير من المسلمين من جميع أنحاء العالم داخل وخارج المملكة العربية السَعُودِيْة عن مَوعِد الموسم الجديد من العمرة للعام الحالي 1443 هـ – 2022 م، كيف يقوم المسلمون قبل أيام بأداء مناسك الحج، وهُو واجب فرضه الله تعالى علينا لمن استطاع إيجاد سبيل له، وتختلف العمرة فِيْ تكلفتها عن تكلفة الحج وهِيْ مناسبة له. العديد من المجموعات ومن خلالها نصل لرؤية الكعبة المشرفة ولها فضل كبير وأجر أعلى فِيْ نفوس جميع المسلمين فِيْ كل مكان فِيْ العالم.

مَوعِد انطلاق موسم العمرة الجديد 2022 م – 1443 هـ

أكدت وزارة الحج والعمرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أن بدء الموسم الجديد من العمرة لعام 1443 هـ – 2022 م سيكون فِيْ اليوم العشرين من شهر ذي الحجة الحالي والذي يوافق التقويم الميلادي التاسع عشر.يوليو 2022 م. جزيل الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفِيْن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وحاكَمْ المملكة العربية السَعُودِيْة، على الجهُود التي بذلت خلال موسم الحج السابق من حيث التداعيات والإجراءات للحفاظ عليها. صحة المواطنين وشكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجميع العاملين فِيْ قطاعات المملكة الذين ساهموا فِيْ إنجاح الموسم.

خطوات الحصول على تصريح العمرة للسعوديين

يجب على الشخص الذي يرغب فِيْ الحصول على تصريح العمرة من أحد مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة اتباع عدة خطوات للحصول على تصريح، من بينها ما يلي –