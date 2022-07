مَوعِد حفل جوائز الأفضل فِيْ أفريقيا والقنوات الناقلة لحفل تسليم جائزة افضل لاعب افريقي

مَوعِد حفل توزيع جوائز أفضل لاعب فِيْ إفريقيا ينتظر العديد من مشجعي كرة القدم داخل القارة وخارجها حفل توزيع جوائز الأفضل فِيْ إفريقيا، والذي يتكون من أفضل لاعب فِيْ القارة وأفضل لاعب فِيْ القارة، بالإضافة إلى أفضل نادٍ. وأفضل مدرب.

مَوعِد حفل جوائز Best in Africa 2022

سيقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفل توزيع جوائز أفضل ما فِيْ إفريقيا اليوم الخميس فِيْ الرباط بالمغرب الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسيجري الحفل قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المقرر إجراؤه مساء السبت المقبل 23 يوليو.

القنوات الحائزة لأفضل جوائز القارة الأفريقية

ومن المتوقع أن يُذاع حفل توزيع جائزة أفضل ما فِيْ القارة السوداء على الملف الشخصي الرسمي لشبكة التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، إلى جانب القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي على موقع يوتيوب، والسنغالي الدولي ولاعب بايرن ميونيخ ساديو ماني. هُو الأحدث الذي يفوز بجائزة أفضل لاعب فِيْ إفريقيا لعام 2022. تم تنظيم المسابقة فِيْ العام السابق بسبب تداعيات فِيْروس كورونا.

يتم اختيار الفائزين بجوائز Best in Africa من خلال تصويت المسؤولين، ومدربي الاتحاد، والأعضاء، والصحفِيْين، ومجموعة CAF Technical Study Group، بالإضافة إلى أساطير كرة القدم الأفريقية، وسنعرض لك القوائم النهائية لمرشحي جائزة Best in. جوائز أفريقيا 2022.

القائمة النهائية النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح لاعب ليفربول. ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ. إدوارد ميندي، لاعب تشيلسي.

وفِيْ جوائز أخرى، تم ترشيح الأهلي لجائزة أفضل نادٍ فِيْ إفريقيا

الأهلي (مصر).

نهضة بركان (المغرب).

نادي الوداد الرياضي (المغرب).

بالإضافة إلى مصر فِيْ القائمة النهائية لجائزة أفضل فريق فِيْ إفريقيا

مصر.

الكاميرون.

السنغال.

كيروش وكيراكي، من المرشحين النهائيين لجائزة أفضل مدرب فِيْ أفريقيا

كارلوس كيروز (مصر).

وليد ركركي (الوداد الرياضي).

أليو سيسي (السنغال).

ثنائي الأهلي فِيْ القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فِيْ إفريقيا