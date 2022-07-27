مَوعِد صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور شهر أغسطس ومَوعِد صرف الدفعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مَوعِد صدور نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطوَّر، والمقرر صرفه لشهر أغسطس 2022، وفق ما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اليوم الأول من الشهر الميلادي لصرف المدفوعات ما لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية تتزامن مع عطلة، يتم تقديم الدفعة أو تأخيرها، بحسب الوزارة، ومن المتوقع أن يتم صرف دفعة شهر أغسطس فِيْ الساعات الأولى من الأول من أغسطس إلى حسابات المستفِيْدين فِيْ جميع بنوك المملكة، ولكن ما ينتظر جميع المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر هُو إعلان نتائج الاستحقاق الذي كان مقررًا للإعلان فِيْ الثاني والعشرين من الشهر الجاري. يوم من الشهر الميلادي، لكن ما حدث هُو تأخر إعلان الأهلية بسبب زيادة الطلب على التسجيل فِيْ النظام.

تاريخ إصدار نتائج الأهلية للضمان

من المتوقع الإعلان عن نتائج الأهلية لمجموعة أغسطس فِيْ غضون ساعات، وسيتم إصدار الأهلية فِيْ مَوعِد لا يتجاوز الخميس، لذلك يرغب المستفِيْدون من مواطني المملكة المتحدة فِيْ معرفة تاريخ إصدار الأهلية، والذي يحدد المستفِيْدين الذين يستوفون شُروطْ نظام مطور الضمان الاجتماعي وهذه الشُروطْ هِيْ

أين طالب الجنسية السَعُودِيْة

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا خارج أراضي المملكة.

يمكن التقدم بطلب للحصول على مخصصات راتب الضمان المعزز للأرملة والمطلقة وزوج الغائب.

يمكن للعاطلين عن العمل التقدم للاستفادة من الراتب الشهري للضمان.

ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب حد الضمان.

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ ملجأ حكومي.

عدم حبس مقدم الطلب فِيْ أحد سجون المملكة.

اعتراض على أهلية ضمان المطور

بمجرد الإعلان عن نتائج استحقاق الضمان، تعلن وزارة الموارد البشرية عن رَابِطْ الاعتراض على نتائج الأهلية، وهِيْ الوسيلة التي يقدم من خلالها الشخص غير المستحق راتب الشهر اعتراضًا على عدم حقه فِيْ هذا الدفع، ويدرس طلب الاعتراض فِيْ فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، وإذا ثبت استحقاق مقدم الطلب للاعتراض، يتم إضافة مبلغ الدفعة إلى الشهر الميلادي مع مبلغ السداد. يتم إيداعه ضمن المتأخرات.

تم تطوير الاستعلام عن الضمان برقم التعريف

يمكن للمستفِيْدين من أجور الضمان الاجتماعي المطورة التحقق من مبالغ المدفوعات ونتائج الأهلية من خلال الخطوات التالية