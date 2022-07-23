مَوعِد صرف الدعم السكني لشهر يوليو 1443 والشُروطْ اللازمة لاستحقاقه

أعلنت وزارة الإسكان عن المَوعِد الرسمي لصرف جميع حقوق الدعم السكني وفق شُروطْ محددة سلفا من قبل الوزارة، بحيث يتم التشاور مع الجميع فِيْ هذا الموضوع ومن خلال مقالتنا سنقوم بتوضيح مَوعِد صرف الدعم السكني لشهر تموز. والشُروطْ اللازمة للحصول على هذا الدعم، لتفاصيل أخرى.

مَوعِد صرف الدعم السكني الموافق لشهر تموز

يصرف الدعم السكني فِيْ 24 تموز (يوليو) الموافق الخامس من ذي الحجة، ويكون مَوعِد الصرف عادة اليوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، ولكن عندما يتزامن مع عطلة، إما يوم الجمعة، يتم تقديمه يوم الخميس أو السبت.، ثم دفعها مرة أخرى إلى يوم الأحد.

شُروطْ صرف الدعم السكني

هناك عدة شُروطْ مطلوبة لسداد مستحقات دعم السكن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وإليكَمْ هذه الشُروطْ وهِيْ كالتالي

توافر الجنسية السَعُودِيْة.

كَمْا اشترطت وزارة الإسكان الإقامة الدائمة على أراضي المملكة.

تأكد من أن الشخص لا يمتلك أي ممتلكات باسمه خلال السنوات الخمس الماضية.

عمر مقدم الطلب أكثر من 24 سنة.

إثبات عدم استفادة مقدم الطلب من أي برنامج دعم حكومي.

تقدم بطلب للحصول على مساعدة سكنية

يمكن لمقدم الطلب الحصول على طلب دعم من حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

افتح الباب سكني.

انقر فوق التسجيل مع إقامتي.

تسجيل الدخول من خلال منصة سكني.

أنت توافق على جميع الشُروطْ والأحكام وتنقر فوق أوافق.

ضع كلمة أنني لست روبوتًا.

يحدد خدمة لتلقي كلمة المرور عبر رسالة نصية.

أضف البيانات والمعلومات المطلوبة من رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ورمز التفعيل وكلمة المرور.

اختر زر التسجيل وانقر فوقه.

بعد ذلك، ستجد علامة تبويب لتقديم طلب للحصول على مساعدة الإسكان.

انقر لقبول الشُروطْ والأحكام.

تأكد من إضافة بيانات السكن بكافة المعلومات المطلوبة.

انقر فوق الزر “متابعة” على الموقع.

ثم تبدأ فِيْ إدخال المعلومات من رقم الهُوية والاسم الكامل والعلاقة وتاريخ الميلاد.

اختر إجابة دقيقة وصحيحة للأسئلة المطروحة.

انقر على كلمة الحق.

رَابِطْ التقدم بطلب للحصول على دعم السكن

يمكنك التقدم بطلب للحصول على الدعم السكني والاستفادة من جميع الخدمات والبرامج، وذلك عن طريق الدخول إلى بوابة سكني مباشرة، واتباع التعليمات وجميع الإجراءات والموافقة عليها، والتأكد من إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة. بشكل صحيح ودقيق.