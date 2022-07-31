مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة محرم 1443

تم تطوير مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي وقالت وزارة الموارد البشرية إن فترة التقديم عبر الموقع الإلكتروني تبدأ من بداية شهر أغسطس حتى 30/10/2022، وأوضحت الوزارة من خلال الصفحة الرئيسية كيفِيْة التسجيل فِيْ الموقع بالتفصيل.، وشُروطْ التقديم المطلوبة من مقدم الطلب للقبول فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي ملايين الأشخاص المسجلين عبر الرَابِطْ الإلكتروني خلال السنوات الماضية، وأن هدف وزارة الموارد هُو مساعدة جميع المواطنين المقيمين فِيْ مملكة البحرين. المملكة العربية السَعُودِيْة

يبحث العديد من المواطنين المسجلين فِيْ الضمانات المطورة الجديدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن الوقت المناسب لصرف الضمانات المطورة لشهر محرم الحالي، وينتظر المواطنون فِيْ كل مكان خلال يوم واحد صرف المدفوعات لجميع المستفِيْدين. تم تطوير الضمان الجديد، كَمْا يمكن متابعة كافة تفاصيل الضمان الاجتماعي المطورة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

تطوير تاريخ صرف الضمان الاجتماعي

يحصل الأشخاص المسجلين فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي على المعاش كل شهر أول، وإذا كان اليوم الأول من الشهر الجديد هُو عطلة رسمية، فسيتم تحديد يوم آخر لسحب مبلغ التأمين، يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب مصرفِيْ صالح حتى يتمكنوا من الحصول على الضمان.

حزمة أغسطس لأجور ضمان المطور

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن هناك عائلات معينة ستسحب رواتبها من الأمن المتطور وهِيْ كالتالي إذا كان عدد أفراد الأسرة اثنين فسيتم سحب مبلغ 1650 ريالا سعوديا أي مبلغ 3 أفراد. 2200 ريال بينما عدد الأشخاص 4 يسحبون مبلغ 2750 ريالا و 5 أشخاص سيحصلون على 3300 ريال و 7 أشخاص يسحبون 4200 ريال إذا كان عدد الأشخاص 8 سيحصلون على 4750 ريال.

شُروطْ الحصول على الضمان من المطور

سنتحدث عن الشُروطْ المطلوبة للحصول على الضمان المطور وهِيْ كالتالي يجب أن يكون مقدم الطلب من أب وأم سعوديين، من مواليد المملكة العربية السَعُودِيْة، ومقيم بشكل دائم فِيْ المملكة، وغير مسجّل فِيْ عمل خاص.، ليس لديك عقارات أو أعمال تجارية، لديك حساب مصرفِيْ صالح لاستلام الراتب المضمون، إذا كان راتبك الشهري متوافقًا مع الراتب فِيْ برنامج الضمان المطور.

كيفِيْة التسجيل للحصول على ضمان المطور

متطور وزارة الموارد البشرية تم تطوير مجموعة من التعليمات للتسجيل للأمن وهِيْ كالتالي الضغط على موقع الضمان الاجتماعي ثم تسجيل حساب جديد بدون الاسم ورقم الهاتف والهُوية الوطنية وتاريخ الميلاد بدون رقم الهاتف على الموقع، سيتم إرسال رمز التحقق إلى رسائلك النصية، اكتب الرمز فِيْ المربع المخصص، وقم بتحميل جميع الأوراق والمستندات من خلال الموقع، ثم انقر فوق كلمة “إرسال” وشاهد رسالة نصية إذا تم قبولها أو رفضها.