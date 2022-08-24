مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر وسلم الرواتب للعام الجديد، ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة السعودية، موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر، والتي يتم صرفها لكل شهر للكثير من الأسر المستورة في السعودية، من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة قبل ساعات عن صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر.

تاريخ دفع الضمان الاجتماعي متطور 1444

يرغب العديد من المستفِيْدين فِيْ معرفة التاريخ الرسمي الذي سيتم فِيْه صرف الدعم الشهري لجميع المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطور أو الجديد، حيث أرادت الوزارة تحديد الأول من سبتمبر ليكون مَوعِدًا لوضع الدعم فِيْ حسابات جميع المستحقين. مواطنين، وحتى لا يوجد تأجيل لهذه الدفعة لأنها وصلت فِيْ مَوعِد لا يوجد فِيْه إجازات أو إجازات.

شُروطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشُروطْ التي يجب على بعض المتقدمين استيفاؤها من أجل الاستفادة الكاملة من هذا الدعم، ومعرفة ذلك الآن من خلال النقاط التالية

أن يكون طالب الإعالة سعودي الجنسية.

الحصول على المستندات الرسمية التي تؤهلك للحصول على دعم شهري.

إثبات أنك لا تملك عقارات أو أرضًا أو دخلاً شهريًا يزيد عن الحد الأقصى الذي أراد البرنامج تحديده.

يجب ألا يكون المتقدم حاضرًا فِيْ أحد الملاجئ التي تعمل الدولة على رعايتها.

يمكن دمج المرأة التي ليس لديها دعم أسري فِيْ الفئة المؤهلة.

جدول الرواتب الجديد للضمان الاجتماعي

يمكنك بالفعل معرفة قيمة راتب الضمان الاجتماعي الشهري للعام الحالي، ويمكنك معرفة ذلك الآن بالكامل من خلال الجدول التالي

عدد أفراد الأسرة ضمان راتب ثابت حد الإعفاء الشهري الحد الذي يمنع صرف المعاش شخص 1000 ريال 2000 ريال 2001 ريال شخصان 1285 ريال 2000 ريال 2570 ريال ثلاثة أشخاص 1570 ريالا 2000 ريال 3140 ريال أربعة أشخاص 1855 ريال 2000 ريال 3710 ريال خمسة أشخاص 2140 ريال 2140 ريال 4280 ريال ستة اشخاص 2425 ريال 2420 ريال 4840 ريال سبعة أشخاص 2710 ريال 2710 ريال 5420 ريال ثمانية اشخاص 2،995 ريال 3000 ريال 6000 ريال تسعة أشخاص 3280 ريال 3280 ريال 6560 ريال عشرة اشخاص 3560 ريال 3560 ريال 7120 ريال أحد عشر شخصا 3840 ريال 3840 ريال 7680 ريال اثنا عشر شخصا 4130 ريال 4130 ريال 8260 ريال ثلاثة عشر شخصا 4410 ريال 4410 ريال 8820 ريال أربعة عشر شخصا 4700 ريال 4700 ريال 9400 ريال خمسة عشر شخصا 5000 ريال 5000 ريال 10000 ريال

أعلنت وزارة الموارد البشرية قبل لحظات عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وذلك في الأيام الجارية في أول شهر سبتمبر والجدير بالذكر بأن الضمان الاجتماعي يصرف للأسر المحتاجة جدا، والتي تساعدهم على سد احتياجاتهم الأساسية.