مَوعِد صرف راتب التقاعد الجديد 1444

تاريخ صرف راتب التقاعد الجديد 1444 .. يسأل الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن راتب التقاعد الجديد ومَوعِد صرفه، وفق جدول زمني محدد بحسب المؤسسة العامة المختصة بالتعاون مع وزارة المالية، لدفع التقاعد. الرواتب بشكل مستمر وثابت وكذلك الإعلان عن الصرف بشكل رسمي قبل تاريخ الجدول المحدد. وكان اختصاصي التقاعد فِيْ السَعُودِيْة قد أعلن فِيْ وقت سابق عن جدول خاص بصرف رواتب التقاعد الجديدة للعام الهجري 1444 على أساس شهري ثابت، ووفقًا للجدول الزمني فإن الصرف الجديد مجدول فِيْ شهر محرم 27 أو 25 أغسطس إلى جانب الأساسيات. الصرف والسنة الجديدة بالرواتب.

تاريخ صرف راتب التقاعد الجديد 1444

تم هذا التعاون بين المؤسسة ووزارة المالية السَعُودِيْة لدفع رواتب المتقاعدين بشكل شبه شهري.

وتحدد اعتباراً من اليوم الخامس والعشرين من كل شهر كأساس لإيداع رواتب التقاعد فِيْ حسابات المتقاعدين فِيْ جميع البنوك.

بالإضافة إلى المصاريف الاقتصادية، وإذا صادف اليوم الجمعة، يتم إيداع مبلغ كشوف المرتبات قبل يوم واحد، كَمْا يحدث فِيْ شهر سبتمبر.

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إذا كنت تريد الاستفسار عن رواتب التقاعد، فكل ما عليك فعله هُو.

دخول الموقع المؤسسة العامة للتقاعد من اي هاتف محمول ثم اختر الخدمات الالكترونية.

وتقوم بالضغط على تعريف المعاش من قائمة الخدمات ثم تختار بدء الخدمة.

ستقوم تلقائيًا بإدخال رقم DNI وكلمة المرور الخاصة بك أو ستدخل باستخدام بيانات الوصول الوطنية الموحدة.

سترى جميع المعلومات حول معاشك التقاعدي أو معاشك على الفور.

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