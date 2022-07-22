مَوعِد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد للعسكرين والمدنين وطرق صرف الراتب

خصصت الدولة السَعُودِيْة مبلغا محددا من المال للجهات الحكومية للمتقاعدين فِيْ المملكة، وزاد البحث عن مَوعِد دفع رواتب يونيو 2022 على محركات البحث، وتعمل المملكة العربية السَعُودِيْة على توفِيْر هذا الراتب. من أجل تحقيق مستوى معيشي جيد للمواطنين السعوديين المتقاعدين، وتعمل الحكومة السَعُودِيْة على دفع رواتب المتقاعدين دائمًا فِيْ المواعيد المحددة، ما لم تتزامن الإجازات الرسمية مع أيام دفع الراتب، وقد أنشأت الحكومة السَعُودِيْة ذلك لتسهِيْل الأمر. للمواطنين السعوديين لمعرفة تاريخ استلام الراتب.

مَوعِد صرف راتب التقاعد لشهر شوال

قررت الهِيْئة العامة تحديد يوم الأحد 11/27/1443 هـ مَوعِداً لصرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، الموافق 26 يونيو 2022. على المتقاعدين العسكريين والمدنيين الانتظار حتى يتم إيداع المبلغ المطلوب فِيْ المَوعِد المحدد. تاريخ.

المعاشات التقاعدية هِيْ المعاشات التي تخصم من الموظف أو العامل خلال فترة عمله فِيْ الوظيفة قبل التقاعد. فِيْ التاريخ الذي تحدده الهِيْئة العامة للتقاعد يعتبر التأخير فِيْ دفع أو منع رواتب التقاعد مخالفة لأنظمة المملكة. من المملكة العربية السَعُودِيْة

مَتَّى يتقاضى المتقاعدون رواتبهم

حددت الهِيْئة العامة يوم محدد لتلقي رواتب المتقاعدين وهُو الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي فِيْ حال عدم وجود عطلة رسمية فِيْ الدولة السَعُودِيْة.

وفرت الهِيْئة العامة لمعاشات التقاعد رَابِطًْا إلكترونيًا ليتمكن المتقاعدون من معرفة قيمة رواتبهم بالإضافة إلى مَوعِد صرف الراتب.