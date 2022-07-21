مَوعِد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد وطريقة الحصول عليه بكل سهُولة

مَوعِد صرف راتب التقاعد وزيادته موضع جدل، ومحور نقاش الشعب السعودي فِيْ هذه الفترة، خاصة مع اقتراب مَوعِد صرف رواتب شهر يوليو، إذ أوضحت مؤسسة التقاعد بابلكاس ذلك. لا توجد زيادات فِيْ الراتب هذا الشهر، لكن الزيادات قيد الدراسة ومن المرجح أن يتم تطبيقها لاحقًا، لكن الآن هذا ليس صحيحًا، لأن رواتب التقاعد من أهم عوامل الدعم التي توفر لكبار السن لتلبية متطلباتهم و احتياجات الحياة. دون جهد بعد فترة طويلة من العمل المستمر، ولكن يجب على المتقاضين استيفاء شُروطْ الحصول على رواتب التقاعد التي تحددها المؤسسة.

خطوات فحص رواتب المتقاعدين

للاطلاع على رواتب المتقاعدين شهريًا أو فِيْ أي وقت يجب اتباع الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى منصة المؤسسة العامة للتقاعد.

بعد ذلك، حدد رمز تسجيل الأشخاص.

بعد ذلك، انقر فوق رمز تسجيل المستخدم الجديد.

ثم يجب عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة.

يرجى التأكد من سلامة البيانات قبل النقر فوق رمز التسجيل.

لذلك، يمكن فتح صفحتك على المنصة على الجهاز، مما يمنحك معلومات كاملة عن مواعيد التغيير والراتب وغيرها.

تاريخ صرف التقاعد

يتزايد البحث عن مَوعِد التقاعد بالراتب الشهري على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب زيادة عدد الباحثين يسعدنا تقديم كافة المعلومات المطلوبة حول الراتب التقاعدي لشهر يوليو عبر موقعنا الإلكتروني. اعلنت منصة المؤسسة العامة للتقاعد عن بدء صرف الرواتب مع نهاية الشهر ابتداء من يوم الاثنين 25 يوليو 2022 م. م واليوم السادس والعشرين من ذي الحجة 1443 هـ. بالنسبة للمتقاعدين، لن تعلن المؤسسة رسمياً عن الزيادات.

حيث يستمر الأمر فِيْ التداول دون أي دليل فلا تغري، لأن أي قرار بشأن الزيادة يصدر بالتحديد بإعلان من مؤسسة التقاعد.