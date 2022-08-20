مَوعِد صرف راتب الدعم السكني وشُروطْة والأوراق المطلوبة للحصول على الدعم، ينتظر الكثير من المواطينين السعوديين على أحر من الجمر موعد صرف رابب الدعم السكني، والذي يتم صرفه كل شهر للعديد من الاسر المستورة، ومن المتوقع أن يتم صرف الدعم السكني لشهر محرم في السادس والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، حيث يمكن لكافة المواطنين المستفدين من الدعم السكني الدخول الى الرابط الخاص بالوزارة.

شُروطْ دعم السكن

بعض الشُروطْ التي يجب توافرها للحصول عليها الدعم السكني التسجيل ناجح، ومن أهم الشُروطْ ما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

كَمْا يشترط على مقدم الطلب الإقامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب ألا يكون لديك منزل مناسب للعيش فِيْه.

ومن أهم الشُروطْ عدم امتلاك المواطن للعقار خلال السنوات الخمس الماضية.

كَمْا تقرر ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة، باستثناء المطلقة والأرملة، ولكن بشرط أن يكون الطلاق أو وفاة الزوج خلال مدة لا تقل عن سنتان.

تأكد من عدم تلقي أي فرد من أفراد العائلة لهذا الدعم من قبل.

آخر وأهم الشُروطْ أن تستمر هذه الشُروطْ من بداية التسجيل حتى الموافقة على الطلب.

المستندات المطلوبة للدعم

هناك بعض الأوراق المطلوبة لاستكَمْال طلب الدعم السكني وهِيْ كالتالي

إحضار شهادة توضح مفردات الراتب الرسمي للمواطن.

تقديم سجل عائلي للمواطن.

إذا كانت مقدمة الطلب امرأة مطلقة أو أرملة، فعليها إثبات أنها تعيش فِيْ منزل غير مناسب لحياة كريمة لها ولأطفالها، وأنها تدعم أطفالها حقًا.

تاريخ صرف الدعم السكني

تم تحديد مَوعِد صرف الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان السَعُودِيْة، والذي من المقرر أن يكون فِيْ نهاية كل شهر ميلادي، وتحديداً فِيْ الرابع والعشرين من كل شهر.

حددت وزارة الإسكان في السعودية، مَوعِد صرف راتب الدعم السكني والذي سيتم صرفه أخر شهر أغسطس لعام 2022، ويتم الصف بعدم تقديم المساعدات لعدد كبير من الأسر المحتاجة والفقيرة في المملكة العربية السعودية.