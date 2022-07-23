مَوعِد صرف راتب الشهر الجديد لجميع العاملين وطرق الحصول عليه بكل سهُولة مَوعِد صرف راتب التقاعد 1443

مَوعِد صرف معاش الشهر الجديد يعتبر المعاش التقاعدي من أهم الأمور التي تحظى باهتمام كبير من أصحاب المعاشات لمعرفة تاريخ حصولهم على معاشهم التقاعدي لمساعدتهم على تلبية متطلبات الحياة، وقد حددت الحكومة السَعُودِيْة مواعيد محددة لتلقي المعاش التقاعدي.

مَوعِد صرف راتب تقاعد الشهر الجديد للعسكريين والمدنيين وطرق صرف الرواتب.

تاريخ صرف التقاعد

حددت حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة فترة زمنية محددة كل شهر يتم خلالها دفع معاش المستحقين، ويتم ذلك خلال الفترة الزمنية من اليوم الخامس والعشرين من الشهر إلى اليوم الأخير من الشهر. الشهر. عطلة رسمية. يتم تأجيل دفع الراتب ليوم واحد فقط. فِيْ بعض الأحيان يمكن دفع الأجور قبل يوم واحد من التاريخ المحدد أعلاه، وهذا ما تقرره السلطات المختصة فِيْ الدولة.

مواعيد دفع تقاعد جديدة

مَوعِد صرف معاش الشهر الجديد حددت مؤسسة التأمين الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مواعيد صرف رواتب التقاعد فِيْ الأشهر المقبلة فِيْ التواريخ التالية.

راتب شهر تموز تم الإعلان عن مَوعِد صرف المعاش فِيْ 25 تموز (يوليو) الموافق 26 ذو الحجة 1443.

الراتب لشهر أغسطس من المفترض أن يصرف راتب شهر أغسطس فِيْ يوم 25 من الشهر الموافق 27 محرم 1444 هـ.

شُروطْ الحصول على معاش التقاعد

وضعت الجهات الخاصة المسؤولة عن دفع رواتب التقاعد مجموعة من الشُروطْ والضوابط التي يجب توافرها للحصول على المعاش التقاعدي، مثل