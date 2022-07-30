مَوعِد صرف راتب الضمان الاجتماعي…. تعرف على كيفِيْة الاستعلام عن رَابِطْ الضمان ومَوعِد صرفه

مَوعِد صرف راتب الضمان الاجتماعي. تقدم المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من برامج الدعم للمواطنين السعوديين، ومن أهم هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي، لأنه يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر السَعُودِيْة ومن هم فِيْ أمس الحاجة إليها لتغطية متطلبات الحياة. رفع مستوى المعيشة. العيش من أجلهم.

مَوعِد صرف راتب الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم.

ستكون هذه الدفعة الأولى فِيْ العام الهجري الجديد 1444، وسيتم صرف الضمان الاجتماعي يوم الاثنين المقبل، الموافق للثالث من محرم والأول من أغسطس، حيث من المقرر دفع الراتب فِيْ اليوم الأول من الشهر الميلادي. .

ملحوظة وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه عندما يصادف يوم دفع ضمان الراتب يوم الجمعة وهُو يوم عطلة رسمية يتم تقديم يوم الدفع ليوم الخميس وفِيْ حال صادف يوم السداد يوم السبت يكون تأجل إلى الأحد.

شُروطْ الحصول على راتب من الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشُروطْ التي يجب على المتقدم استيفاؤها للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، وهذه الشُروطْ هِيْ

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. أن لا يزيد دخل المتقدم عن الحد الأدنى وهُو 550 ريال للفرد و 1100 ريال للأسرة. يجب على مقدم الطلب تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بالتعليم والخدمات الصحية. إقامة مقدم الطلب بموجب نظام رواتب الضمان الاجتماعي فِيْ دار الإيواء أو السكن الذي توفره الدولة. لا يمتلك المستفِيْد أي أصول عالية القيمة. التزام مقدم الأجر بجميع برامج التوظيف والتدريب.

كيفِيْة ة الضمان فِيْ السجل المدني

يمكن للمواطن السعودي الاستعلام عن حالة النواة التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على دعم البرنامج من خلال الدخول فِيْ السجل المدني. موقع وزارة الموارد البشريةيتم اتباع الخطوات التالية

أدخل رقم السجل المدني للمواطن واملأ جميع البيانات المطلوبة.

يمكن للمواطن الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي عن طريق الاتصال بالخط الساخن لبرنامج الضمان الاجتماعي، ويتم الرد على المواطن وطلب بعض المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفِيْد لتحديد قيمة الدعم.