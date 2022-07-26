مَوعِد صرف راتب معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم 1444

مع اقتراب الشهر الميلادي من نهايته، يسعى متلقو الضمان الاجتماعي مَوعِد صرف معاش الضمان الاجتماعي المبكر لشهر محرم. وبما أن هذه هِيْ أول دفعة للعام الهجري 1444، فمن الجدير بالذكر ذلك وضع تاريخ الافراج عن الضمان الاجتماعي. إنه اليوم الأول من كل شهر ميلادي. لهذا السبب، سنزودك بالأسطر التالية مع خطوات الاستشارة أهلية الضمان الاجتماعي و التم تحديد مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي لهذا الشهر.

تاريخ صرف راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر لشهر محرم.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية تعلن قبل مَوعِد صرف راتب الضمان الاجتماعي المتوقع. خطوات الأهلية للحصول على راتب الدعم الشهري لمعرفة ما إذا كان المستفِيْد يقبل الأهلية لهذا الشهر أو يرفض الأهلية. نوضح أيضا تطورت خطوات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي بعد رفض الأهلية.

من خلال تقويم أم القرى السائد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فإن مَوعِد نزول راتب الضمان الاجتماعي للمستفِيْدين هُو يوم الإثنين 1 أغسطس 2022، الموافق 3 محرم 1444. كَمْا نوضح عبر موقع الثقافني. . كيف اعرف قبولي فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر

رَابِطْ الاستفسار عن أهلية الضمان الاجتماعي

العديد من الحاصلين على راتب تقاعد الضمان الاجتماعي هُو مَوعِد إعلان استحقاق الضمان الاجتماعي والذي يعلن عنه مباشرة نهاية الشهر الميلادي وقبل الإعلان عن إيداع راتب الضمان فِيْ البنوك السَعُودِيْة. يتم الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي على النحو التالي

يجب عليك تسجيل الدخول رَابِطْ لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة باستخدام اسمك وكلمة المرور.

يجب عليك أيضًا النقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية فِيْ القائمة الجانبية.

انقر الآن على أيقونة الأهلية والأهلية.

اكتب رقم الضمان الذي حصلت عليه أثناء عملية التسجيل.

ستظهر أمامك صفحة أخرى بنتيجة الاستحقاق سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب.

جدول رواتب الضمان الاجتماعي الجديد

تضمن سلم رواتب المستحقين لمعاش التأمين الاجتماعي الموحد لوزارة الموارد البشرية ما يلي

راتب الأسرة المكونة من شخص واحد 1100 ريال سعودي.

ومبلغ 2750 ريالا لأسرة مكونة من فردين فقط.

أما مبلغ ضمان الراتب لعائلة مكونة من 3 أفراد 3240 ريال سعودي.

الراتب المضمون لأسرة مكونة من أربعة أفراد يشمل 3710 ريال سعودي.

عائلة مكونة من 5 أفراد براتب ضمان 4280 ريال سعودي.

أكدت وزارة الموارد البشرية أن المستفِيْد من الضمان الاجتماعي المطوَّر له الحق فِيْ الاعتراض على مبلغ السداد. يتم ذلك عن طريق الوصول إلى رَابِطْ منصة الحماية الاجتماعية والدعم واتباع التعليمات الخاصة بتقديم اعتراض.