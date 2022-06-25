مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر يونيو 2022 طرق الإستعلام عن راتب المتقاعد

مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر يونيو 2022 وطرق الاستعلام عن رواتب المتقاعدين هناك الملايين من المسجلين فِيْ التقاعد ويتقاضون رواتب شهرية بعد انتهاء الخدمة أو بلوغ سن التقاعد لمختلف القطاعات المدنية والعسكرية والتي خلالها تم صرف الدعم وهُو فِيْ اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة 1443 هـ، وذلك حتى يتمكن كل مواطن من صرف الدعم فِيْ الوقت المحدد وليس ازدحام ماكينات التغيير، كَمْا يمكنك الرجوع إلى الرواتب. من المتقاعدين عبر بوابة مؤسسة الضمان الاجتماعي بإدخال رقم السجل المدني.

مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران 2022

يتساءل عدد كبير جدا من المستحقين للمعاش التقاعدي عن مَوعِد صرف الدعم وهل سيتم صرفه قبل إجازة عيد الأضحى أم لا، لذلك أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مَوعِد خفض الرواتب و المعاشات التقاعدية لشهر حزيران (يونيو) المقبل الأحد 26 حزيران 2022 الموافق 27 ذو القعدة 1443. لم يتبق سوى يوم واحد على تاريخ الصرف.

كيفِيْة التحقق من راتب صاحب المعاش فِيْ السجل المدني

تسعى جميع قطاعات المملكة إلى توفِيْر آليات إلكترونية يمكن من خلالها للمواطنين السعوديين التواصل مع المؤسسات، والتي من أجلها أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوابة إلكترونية يمكن من خلالها الاطلاع على رواتب المتقاعدين، مع الخطوات التالية

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى البوابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني والاسم وكلمة المرور).

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

من الصفحة الرئيسية، اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد أيقونة تعريف الراتب.

ثم أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة.

سترى على الفور تفاصيل المعاش التقاعدي وتاريخ الصرف.

شُروطْ الحصول على راتب المتقاعد 1443

هناك بعض الشُروطْ التي وضعتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لقبول راتب صاحب المعاش، وهِيْ