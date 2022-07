مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022 رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية

مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2022 لقطاعات واسعة من المتقاعدين مهتمة بمعرفة مَتَّى يصرف معاش صاحب المعاش الضمان الاجتماعي لشهر تموز (يوليو) 2022، حتى يتمكنوا من توفِيْر المستلزمات الضرورية من طعام وكساء وما إلى ذلك، والتي تكون وزارة المالية على استعداد لتسليم رواتب المتقاعدين من التأمين فِيْ الوقت المحدد، والتغيير لا أجريت فِيْ هذا التاريخ. إلا فِيْ حالة واحدة، إذا تزامن يوم التغيير مع عطلة رسمية فِيْ المملكة، فإن المفهُوم هنا براتب المعاش هُو الراتب الذي يتم دفعه شهريًا وفقًا لأحكام نظام التقاعد المدني، ويحسب على أساس واحد وأربعون جزءًا من آخر راتب أساسي هُو المعاش فِيْ حالة الوفاة أو العجز، كَمْا سنوضح فِيْ هذا المقال.

مَوعِد صرف المعاشات عن شهر آب

تم تحديد تواريخ صرف راتب تقاعد الضمان الاجتماعي، مع تحديد تاريخ راتب التقاعد ليتوافق مع اليوم الأول من كل شهر ميلادي. هذا إذا كان يوم التبادل لا يقع فِيْ عطلة رسمية داخل المملكة. إذا صادف يوم عطلة رسمية، فسيتم تقديم التاريخ يومًا ما أو يتأخر يومًا واحدًا. وتجدر الإشارة إلى أن هناك مستحقين لصالح صاحب المعاش مثل الزوج، الزوجة، الأم، الأب، الابنة، الابن، الابن، الأخ، الأخت، الجد والجدة، ولكل حالة من هذه الحالات أهليتها الخاصة. الظروف.

محاسب رواتب التقاعد لشهر محرم 1444

