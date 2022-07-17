مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين للمدنيين والعسكريين الشهر الجديد 2022

مَوعِد دفع التقاعد تقدم المملكة العربية السَعُودِيْة مبلغًا من المال لجميع الجهات الحكومية للمواطنين المتقاعدين، وتوفر هذا المبلغ لمساعدة المواطنين على ضمان مستوى معيشي جيد وكذلك القدرة على العيش وسط ارتفاع الأسعار. كثير.

تاريخ صرف التقاعد

يبحث العديد من المتقاعدين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن مَوعِد صرف راتب التقاعد للشهر الجديد حتى يتمكنوا من تحصيل الراتب فِيْ مَوعِده، والتفاصيل هِيْ

تم توحيد اليوم الخامس والعشرين من كل شهر فِيْ التقويم الميلادي لصرف معاش التقاعد على أن يكون هذا التاريخ فِيْ حالة عدم وجود عطلة رسمية فِيْ المملكة.

إذا كان اليوم الخامس والعشرون عطلة، يتم دفع الراتب قبل يوم واحد أو بعد يوم واحد.

مَوعِد الإفراج عن رواتب المتقاعدين العسكريين لشهر حزيران

المعاش هُو راتب يُقتطع من المواطن خلال فترة عمله أثناء تواجده فِيْ الوظيفة، لذلك فهُو حق أصيل للمتقاعد ولا يجوز تأجيل الراتب أو دفعه فِيْ تاريخ إنشائه. على أي حال لأن هذا مخالف للقانون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أصدرت الهِيْئة العامة للتقاعد قراراً بصرف معاش التقاعد المدني والعسكري يوم الأحد المقبل 1443/11/27 هـ الموافق للتقويم الميلادي فِيْ 26/6/2022 م على المواطنين المستفِيْدين من المعاش التقاعدي الانتظار حتى إيداع مبلغ. كَمْية خاصة بهم فِيْ هذا التاريخ.

خطوات استشارة بخصوص المعاش التقاعدي

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن مجموعة شُروطْ للتقاعد المبكر بعد تعديلات أخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي قامت الهِيْئة العامة للتأمين من أجلها بتعديل بعض أحكام نظام عمل المتقاعدين للوفاء بها. هم.

بعد أن قامت المملكة العربية السَعُودِيْة بتحويل معظم الدوائر الحكومية إلكترونيًا، أصبحت عملية الاستعلام عن راتب التقاعد أسرع وأسهل، وخطوات الاستعلام عن الراتب كالتالي

أولا، يجب على المواطن أن يسعى موقع الهِيْئة العامة للتقاعد.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بالمواطن.

يعرض الموقع مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة، ويختار المواطن كلمة الخدمات الإلكترونية ثم يضغط على كلمة معاش.

بعد هذه الخطوة، يكتب المواطن رقم التعريف ثم ينتظر حتى يستلم رمز التحقق للتحقق من البيانات الشخصية.

فِيْ النهاية يقوم المواطن بفحص كافة البيانات للتأكد من صحتها، ثم يضغط على كلمة “تم” لعرض كافة المعلومات المتعلقة بالراتب.

خطوات الاستعلام عن رواتب تقاعد التأمين

يمكن طلب المعاش التقاعدي عن طريق وزارة الضمان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية