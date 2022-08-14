مَوعِد صرف زيادة التموين الجديدة 2022 بمصر.. 9 ملايين مستفِيْد

تستعد وزارة التموين لصرف الدعم المتزايد على البطاقات التموينية المعتمدة من قبل الحكومة لحاملي البطاقات المؤهلين.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الإجراءات لمد برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الأسر المستفِيْدة من برنامج “التضامن والكرامة” لأكثر من 20 مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة مليار. جنيه شهريًا عَنّْ طريق دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات الذين يقل عددهم عَنّْ 2500 جنيه، والعاملين فِيْ الجهاز الإداري للدولة ورواتبهم أقل من 2700 جنيه شهريًا.

زيادة العرض 2022 وعدد البطاقات المستحقة

كشفت وزارة التموين فِيْ مصر، عَنّْ قواعد اختيار الأسر التي ستتم زيادة بطاقتها التموينية المقرر فِيْ سبتمبر المقبل.

واستناداً إلَّى جرد حكومي، هناك 9 ملايين و 100 أسرة مستحقة لصرف الدعم التمويني الاستثنائي، حيث تندرج الفئات التي تستحق دعماً استثنائياً ضمن “كل من يقل معاشه الشهري عَنّْ 2500 جنيه شهرياً، وكل من يقل معاشه الشهري عَنّْ 2500 جنيه شهرياً”. الراتب الشهري أقل من 2700 جنيه شهريا كل من يتقاضى معاش التكافل والكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.

تختلف قيمة الدعم المخصص للبطاقة التموينية حسب عدد الأسر المدرجة فِيْها على النحو التالي

البطاقة التموينية التي تشملها أسرة واحدة تحصل على 100 جنية شهرياً لمدة 6 أشهر فقط.

البطاقة التموينية التي يشملها 2 أو 3 عائلات تحصل على 200 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر فقط.

البطاقة التموينية التي يشملها أكثر من 3 عائلات تحصل على 300 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر فقط.

ومن المقرر أن يستمر الدعم خلال الستة أشهر المقبلة بتكلفة مليار جنيه شهرياً، مؤكداً أن مَوعِد تنفِيْذ الزيادة فِيْ البطاقة التموينية سيكون الأول من سبتمبر المقبل.

وبدأت وزارة التموين، الشهر الجاري، صرف قرارات التقنين المدعومة لحاملي البطاقة التموينية، حيث تم حتى الآن صرف 40٪ من قرارات أغسطس، فِيْما يجري استكَمْال الصرف لباقي المواطنين.

تدعم الحكومة المصرية بطاقات التوريد بقيمة 3 مليارات جنيه شهريًا، حيث يحصل كل مواطن مسجل بالبطاقة التموينية على دعم قدره 50 جنيهًا شهريًا حتى المستفِيْد الرابع، بينما يحصل المستفِيْد الخامس فأكثر على دعم سلعي بقيمة 25 جنيهًا. كل شهر.

وبلغ عدد البطاقات التموينية فِيْ مصر 23 مليون بطاقة تموينية، يستفِيْد منها 64 مليون مواطن، فِيْما يستفِيْد 73 مليون مواطن من دعم الخبز، بحسب بيانات وزارة التموين.