مَوعِد صرف مرتبات سبتمبر فِيْ مصر.. 5 أيام مختلفة حسب الجهة الوظيفِيْة

كشفت وزارة المالية المصرية، عَنّْ بدء صرف رواتب شهر سبتمبر، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وعلى مدار 5 أيام مختلفة، بحسب جهة العمل.

وقالت وزارة المالية فِيْ بيان صحفِيْ اليوم، إنه سيتم صرف رواتب موظفِيْ الجهاز الإداري للدولة لشهر سبتمبر 2022، ابتداء من اليوم التالي غدا الأربعاء 21 سبتمبر فِيْ 33 وزارة وهِيْئة.

وأضافت أنه سيتم صرف رواتب الموظفِيْن فِيْ 33 وزارة وهِيْئات أخرى يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري.

وحددت وزارة المالية 25 و 26 و 27 سبتمبر مَوعِدا لصرف رواتب العاملين فِيْ باقي الوزارة والجهات.

مواعيد الرواتب فِيْ سبتمبر

وذكر بيان وزارة المالية فِيْ مصر، أن الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات التابعة تم تقسيمها إلَّى 5 أيام، مع مراعاة عدد العاملين والانتشار الجغرافِيْ.

وقالت وزارة المالية، إنه سيتم توفِيْر مستحقات عمال الصراف الآلي حسب المواعيد المعلنة.

وطالبت الوزارة الجهات الإدارية بإخطار موظفِيْها بتاريخ بدء الصرف. ويساهم ذلك فِيْ التخفِيْف من الاكتظاظ على أجهزة الصراف الآلي قدر الإمكان، وتيسير عمل المواطنين وتخفِيْف الأعباء عَنّْ كاهلهم.

من جهته قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية ان مواعيد صرف رواتب شهر ايلول 2022 لكل وزارة او هِيْئة والجهات التابعة لها تراعي عدد موظفِيْها وموظفِيْها. المديريات التابعة بالمحافظات.

الوزارات التي تُدفع عَنّْها رواتب شهر 9 يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

وبحسب معطيات وزارة المالية، فإن رواتب شهر أيلول ستدفع غدا الأربعاء للعاملين بوزارات “الثقافة، شؤون البرلمان، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي.، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال “. التكافل العام والاجتماعي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتموين والإسكان والتجارة والصناعة.

مديريات الخدمات التي تصرف عَنّْها رواتب شهر 9 يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022

يبدأ صرف رواتب شهر أيلول (سبتمبر) اليوم الأربعاء للعاملين فِيْ مديريات “الإسكان والمرافق، والتكافل الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والعمالة، والشؤون الصحية، والطرق، والمواصلات”.

الدوائر والهِيْئات الحكومية المستقلة التي ستدفع لها رواتب شهر 9 يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

يبدأ صرف رواتب شهر ايلول (سبتمبر) غدا الاربعاء لموظفِيْ الهِيْئات الحكومية المستقلة (الامانة العامة لمجلس الامن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلى لمجلس الامن القومي). الصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام).

الوزارات التي تُدفع عَنّْها رواتب شهر 9 يوم الخميس 22 سبتمبر 2022

يبدأ صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الخميس فِيْ وزارات “الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء، والعدل، والشؤون الخارجية، والتعليم، والتخطيط، والشباب والرياضة، والمالية”. . “

مديريات الخدمات التي تصرف عَنّْها رواتب شهر 9 يوم الخميس 22 سبتمبر 2022

يبدأ صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الخميس فِيْ مديريات “التربية والتعليم للموظفِيْن والمعلمين ومكاتب المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة ومديريات الزراعة ومديريات الشباب والرياضة ومديريات الطب البيطري. “

الدوائر والهِيْئات الحكومية المستقلة التي ستدفع لها رواتب شهر 9 يوم الخميس 22 سبتمبر 2022

يبدأ صرف رواتب شهر ايلول (سبتمبر) اليوم الخميس فِيْ الهِيْئات الحكومية المستقلة “هِيْئة قضايا الدولة، معهد الخدمات المالية، رئاسة مجلس الوزراء، القضاء والنيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، الجامعات، الهِيْئة العليا للانتخابات”. المحكَمْة الدستورية بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والنيابة الإدارية، والجهاز المركزي. للتنظيم والإدارة، مكاتب جميع المحافظات، ومجلس الدولة، والهِيْئة العامة للرقابة المالية، ورئاسة الجمهُورية، وهِيْئة الرقابة الإدارية.