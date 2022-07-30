مَوعِد صرف مرتبات شهر اغسطس 2022 “المَوعِد الرسمي” المُعلن من وزارة المالية

مَوعِد صرف رواتب شهر أغسطس 2022، يسأل كثير من الناس عن مَوعِد صرف رواتب شهر أغسطس، حيث يبدأ الموظفون العاملون فِيْ الدولة فِيْ استلام رواتبهم، اعتبارًا من 24 أغسطس، و سيستمر صرف رواتب شهر آب لمدة خمسة أيام، كَمْا أوضحت وزارة المالية فِيْ بيان حول صرف رواتب شهري آب وأيلول 2022، على أن الوزارات والإدارات والمؤسسات التابعة لها ستكون. تقسم خلال 5 أيام مع مراعاة عدد الموظفِيْن والتوزيع الجغرافِيْ لهذه الوزارات والمديريات التابعة لها.

تاريخ صرف الراتب فِيْ أغسطس 2022

وقالت الوزارة إنه سيتم منح حقوق العاملين فِيْ أجهزة الصراف الآلي حسب التاريخ المعلن فِيْ النظام المالي الإلكتروني، وتعمل الوزارة على مواعيد التغيير لشهر أغسطس المقبل لاتخاذ الاحتياطات وتقليل الازدحام على أجهزة الصراف الآلي. قال طارق بسيوني رئيس قطاع مديريات الحسابات والمالية، إن رواتب آب 2022 ستدفع لموظفِيْ 33 وزارة وهِيْئة فِيْ 24 آب، وبعدها ستدفع رواتب 33 وزارة وهِيْئة فِيْ 25 آب.، وسيتم صرف الرواتب لجميع الوزارات والإدارات الأخرى فِيْ 28 و 29 و 30 أغسطس 2022، وسيتم صرف رواتب 33 وزارة لشهر سبتمبر 2022 فِيْ 21 سبتمبر للعاملين بالدولة، تليها رواتب موظفِيْ الدولة. 33 وزارة فِيْ 22 سبتمبر، وجميع الوزارات والهِيْئات الأخرى فِيْ 25 و 26 و 27 سبتمبر. سبتمبر.

جهُود الدولة للحد من انتشار كورونا

وحثت الوزارة المسؤولين الحكوميين على إخطار الموظفِيْن بتاريخ بدء صرف الرواتب للمساعدة فِيْ تقليل الازدحام فِيْ أجهزة الصراف الآلي قدر الإمكان تماشيا مع جهُود الدولة للحد من الازدحام كجزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار فِيْروس كورونا. تسهِيْل المواطنين وتخفِيْف العبء.

ودعا طارق بسيوني العاملين فِيْ الجهات الإدارية إلى عدم ازدحام ماكينات الصرف الآلي، خاصة وأن الرواتب متوفرة دائمًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة. لذلك لا ينبغي أن تكون أجهزة الصراف الآلي مكتظة للحد من انتشار فِيْروس كورونا. .