مَوعِد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 فِيْ مصر.. قرار يهم 6 ملايين موظف

تبدأ الحكومة المصرية الأسبوع المقبل صرف رواتب شهر سبتمبر 2022 لستة ملايين موظف حكومي فِيْ 66 دائرة ووزارة.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، فإن الوزارة ستبدأ صرف رواتب شهر سبتمبر 2022، الأربعاء المقبل، الموافق 21 سبتمبر، لـ 33 وزارة ودائرة ووكالة، والخميس 22 سبتمبر لنحو 33 دائرة. والوكالات والوزارات.

مَوعِد صرف رواتب شهر سبتمبر سيكون لبقية الموظفِيْن فِيْ الوزارات والإدارات والجهات الأخرى التي لم تدفع رواتب أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 25 و 26 و 27 سبتمبر 2022.

سيتم صرف رواتب موظفِيْ الدولة يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 فِيْ الوزارات (الداخلية – الصحة – قطاع الأعمال العام – التكافل الاجتماعي – الأوقاف – الطيران المدني – الإنتاج الحربي – السياحة – البترول – التموين – الإسكان – التجارة والصناعة – الآثار – البيئة – النقل – القوى العاملة – الهجرة وشؤون المصريين بالخارج – الثقافة – شؤون البرلمان – الاتصالات).

بالإضافة إلَّى مديريات التضامن الاجتماعي – مديريات القوى العاملة – مديريات الشؤون الصحية – مديريات الطرق والنقل – مديريات التموين والتجارة الداخلية – مديريات الإسكان والمرافق.

بالإضافة إلَّى المجلس الأعلى للصحافة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة للجهاز القومي. مجلس الأمن.

سيتم صرف رواتب شهر سبتمبر الخميس المقبل 22 يونيو 2022 فِيْ الوزارات (كهرباء – عدل – خارجية – استثمار وتعاون دولي – شباب ورياضة – مالية – تعليم موظفِيْن ومعلمين – تخطيط – تعليم عالي – التنمية المحلية – الزراعة واستصلاح الأراضي – الموارد المائية والري).

بالإضافة إلَّى مديريات الزراعة – مديريات الشباب والرياضة – مديريات الطب البيطري – مديريات التربية للكادر والمعلمين – مديريات التنظيم والإدارة – مكاتب جميع المحافظات.

يتم صرف رواتب شهر سبتمبر على الدوائر الحكومية المستقلة التالية يوم الخميس كالتالي النيابة الإدارية – الجامعات – المحكَمْة الدستورية العليا – معهد الخدمات المالية – رئاسة مجلس الوزراء – الهِيْئة العامة للرقابة المالية – رئاسة مجلس الوزراء. الجمهُورية – جميع مكاتب المحافظات – مجلس الدولة – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقضاء والنيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات، هِيْئة الرقابة الإدارية، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هِيْئة قضايا الدولة.