مَوعِد صرف مرتبات شهر يوليو 2022 فِيْ مصر.. تفاصيل قرار “المالية”

مع زيادة نفقات المواطن المصري خلال عيد الأضحى المبارك، ينتظر القطاع الحكومي مَوعِد صرف رواتب شهر يوليو 2022 فِيْ مصر.

مَوعِد صرف رواتب شهر تموز 2022

تعددت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مَوعِد صرف رواتب شهر يوليو فِيْ مصر وهل مواعيد الصرف مبكرة ومتى تم الصرف

ينتظر موظفو وعمال أجهزة الدولة فِيْ مصر مواعيد صرف رواتب شهر يوليو 2022 التي يرغبون فِيْ إنفاقها مبكرًا بعد عيد الأضحى المبارك.

نرصد فِيْ هذا التقرير مواعيد صرف رواتب شهر يوليو فِيْ مصر، بحسب بيانات وزارة المالية، والتي تبدأ يوم الأحد 24 يوليو.

صرف رواتب شهر تموز 2022 فِيْ 3 اقسام

أعلنت وزارة المالية المصرية، جدول صرف الرواتب لشهر يوليو 2022، وتم تقسيمه إلَّى 3 أقسام لمدة 4 أيام، تبدأ من 24 يوليو.

خصصت وزارة المالية يوم 24 يوليو الجاري لدفع رواتب شهر يوليو 2022 للعاملين فِيْ 33 وزارة وهِيْئة.

تم تخصيص 26 يوليو لاستكَمْال دفع رواتب 33 وزارة ووكالات أخرى.

كَمْا حددت وزارة المالية 3 أيام، وهِيْ 26 يوليو و 27 يوليو و 31 يوليو 2022، لدفع رواتب جميع الوزارات والجهات الأخرى.

سلطات الرواتب فِيْ 24 يوليو 2022

بحسب بيان صادر عَنّْ وزارة المالية المصرية، سيبدأ صرف رواتب شهر يوليو 2022 فِيْ 24 يوليو لوزارات الصحة والتكافل الاجتماعي والتموين والنقل والاتصالات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة والمصريين بالخارج. وقطاع الأعمال العام وشؤون البرلمان والداخلية والأوقاف والثقافة والآثار والإسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني والبيئة. السياحة والبترول والجهات التابعة لهذه الوزارات

صرف رواتب شهر تموز لمديريات الخدمات بالمحافظات الشؤون الصحية، التكافل الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الطرق والمواصلات، القوى العاملة، الإسكان والمرافق.

صرف رواتب شهر تموز للهِيْئات والجهات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب.

ألزمت الوزارة الجهات الإدارية بإخطار العمال بالمواعيد المحددة لبداية صرف رواتب شهر يوليو، وذلك لتجنب الازدحام فِيْ أجهزة الصراف الآلي، للحد من التجمعات فِيْ إطار الإجراءات الاحترازية والجهُود التي تبذلها الجهات الحكومية. دولة لمواجهة تداعيات فِيْروس كورونا.