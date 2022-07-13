مَوعِد صرف معاشات أغسطس 2022 فِيْ مصر.. هل تم التقديم

ينتظر ملايين المصريين مَوعِد صرف المعاش فِيْ أغسطس 2022، مع زيادة مصاريف الأسر فِيْ عيد الأضحى المبارك.

يبحث العديد من أصحاب المعاشات المصريين عَنّْ جدول صرف المعاشات لشهر أغسطس 2022، ومعاش أغسطس، ومواعيد صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس، وزيادة المعاشات التقاعدية فِيْ أغسطس، خاصة مع انتشار العديد من الأخبار حول تقديم مَوعِد صرف المعاش فِيْ أغسطس 2022، قبل ذلك التاريخ. نهاية هذا الشهر.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية وهِيْئة التأمينات الاجتماعية، فمن المرجح أن يتم صرف معاشات أغسطس 2022 فِيْ اليوم الأول من الشهر المقبل، على أن يتم الصرف اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

جدول صرف المعاش لشهر أغسطس 2022

يكون لصاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه تاريخ صرف المعاش له خلال يومي 1 و 2 أغسطس.

صاحب المعاش الذي ينفق ألف جنيه وحتى 2000 جنيه يكون مَوعِد الصرف فِيْ 3 و 4 أغسطس.

المتقاعد الذي ينفق أكثر من 2000 جنيه تاريخ الصرف فِيْ الخامس والسادس من أغسطس.

قيمة الزيادة فِيْ المعاشات آب 2022

تمت الموافقة على زيادة المعاشات هذا العام فِيْ أبريل، بدلاً من يوليو، فِيْ ضوء تخفِيْف الحكومة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين.

– رفع معاش 1000 جنيه إلَّى 1130 جنيهاً.

وارتفع معاش 2000 جنيه إلي 2260 جنيها.

– ارتفع معاش 3000 جنيه إلَّى 3390 جنيهاً.

وارتفع المعاش البالغ 4 آلاف جنيه إلَّى 4520 جنيهاً.

وارتفع المعاش البالغ 5000 جنيه إلَّى 5650 جنيهًا.

وارتفع المعاش البالغ 6 آلاف جنيه إلَّى 6780 جنيهًا.

يبلغ عدد المستفِيْدين من سبل العيش نحو 10.8 مليون مواطن، بحسب اللواء جمال عوض، رئيس الجهاز القومي للضمان الاجتماعي فِيْ مصر، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية.

صرف المعاش من خلال بطاقة المزايا

يتم صرف المعاشات من خلال بطاقة “ميزة” التي تمكن المتقاعدين من التوجه إلَّى أقرب مكتب تأمين أو أي فرع من فروع البنك الزراعي البالغ عددها 1700 فرع مع بطاقة الهُوية الوطنية الأصلية وصورة عَنّْها ورقم الهاتف المحمول. أي أعباء مالية إضافِيْة ويتم الصرف من خلال بطاقة المزايا فِيْ الشهر التالي لاستلامها.

صرف المعاش عَنّْ طريق الحساب الجاري

يمكن لأصحاب الحسابات الجارية بأحد البنوك العاملة فِيْ السوق المصري التوجه إلَّى البنك وطلب كتاب من مكتب التأمينات الاجتماعية لتحويل المعاش إلَّى حسابه الجاري.

دفع المعاش عبر محفظة الهاتف المتحرك

يمكن لمالك المحفظة المالية عبر الهاتف المحمول “خدمة النقد” طلب خطاب من شركة المحمول موجه للهِيْئة العامة للتأمينات الاجتماعية يطلب فِيْه تحويل كافة مستحقات التأمين إلَّى محفظة الهاتف المحمول.