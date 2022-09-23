مَوعِد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 فِيْ مصر.. تكافل وكرامة منتصف الشهر

مع اقتراب نهاية سبتمبر، ينتظر الملايين فِيْ مصر مَوعِد صرف معاشات أكتوبر الضرورية لتلبية متطلبات المعيشة.

يتزامن صرف معاش أكتوبر فِيْ مصر مع بدء العام الدراسي الجديد وما تتطلبه من نفقات إضافِيْة، وكذلك احتفالات المولد النبوي الشريف وشراء الحلوى المصاحبة.

مواعيد صرف المعاش لشهر أكتوبر 2022

يبدأ السبت المقبل، الموافق الأول من أكتوبر، صرف معاشات أكتوبر 2022 حسب ما هُو محدد، عبر ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد المصرية على مستوى الجمهُورية.

وقررت هِيْئة التأمينات الاجتماعية فِيْ مصر صرف معاشات أكتوبر من خلال أجهزة الصراف الآلي ومكاتب البريد فِيْ مصر للجميع، دون حصرها فِيْ شرائح أو أيام محددة.

بلغ عدد المستفِيْدين من معاشات أكتوبر 2022 أكثر من 10 ملايين مواطن يتقاضون معاشات شهرية تبدأ من 1،000 جنيه، ويتم الصرف من خلال البطاقة المميزة بدلاً من البطاقات الزرقاء، والتي توفرها هِيْئة التأمينات الاجتماعية مجانًا لجميع المتقاعدين فِيْ حوالي 1700 مقر على مستوى الجمهُورية بدون رسوم تحصيل. .

مواعيد صرف المعاش لشهر أكتوبر 2022 تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن منتصف أكتوبر المقبل مَوعِدًا لصرف معاشات أكتوبر 2022 لمستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة وعددهم 5 ملايين أسرة، بعد إضافة 900 ألف أسرة مؤخرًا، بناءً على توجيهات مصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قيمة الزيادة الجديدة للمعاشات فِيْ عام 2022

وافقت الحكومة المصرية فِيْ أبريل الماضي على زيادة المعاشات التقاعدية، والتي كانت على النحو التالي