مَتَّى مَوعِد صرف ونزول راتب الضمان المطور والتأهِيْل الشامل sbis.hrsd.gov.sa فئات لا يشملها الضمان، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعي الفترة الأخيرة لموعد صرف راتب الضمان الإجتماعي المطور للكثير من الإسر المستورة في المملكة العربية السعودية، لسد احتساجاتهم الأساسية، ذلك خلال الأيام المقبلة، كما وأتاحت رابط خاص للاستعلام عن راتب الضمان الإجتماعي sbis.hrsd.gov.sa .

مَتَّى يكون تاريخ الصرف والإفراج عن راتب الضمان المطوَّر والتأهِيْل الشامل “الفئات التي لا يشملها الضمان”

بناءً على ما سبق، سيتم صرف وديعة راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر فِيْ صباح أول خميس من شهر سبتمبر 2022، والذي يوافق اليوم الخامس من شهر صفر 1444. للمستفِيْدين الجدد المسجلين فِيْ الدعم والحماية الاجتماعية المنصة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل فِيْ الضمان المطور حتى نهاية أكتوبر 2022، بدلاً من التاريخ السابق الذي كان مخططًا له فِيْ مايو 2022، ويتم التسجيل بنفس الآلية المذكورة أعلاه، والنص سيتم أيضًا إرسال الرسائل إلى هُواتف المتقدمين المؤهلين، ولكن فِيْ حالة رفض قبول الأهلية، يمكن تقديم طلب للاعتراض على نتيجة الأهلية فِيْ غضون ثلاثين يومًا بعد تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

تقدم وزارة الموارد البشرية خدماتها الإلكترونية للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قدمت رَابِطْ لتعريف بيانات المستفِيْدين من الضمانمن أجل تسهِيْل وتسهِيْل التعرف والتحديث الدوري لبياناتهم للمستفِيْدين، حيث لم يتم استيفاء شُروطْ وضوابط استحقاق الرواتب الأمنية لهم، من خلال هذا التقرير سوف نستعرض نظام الضمان الاجتماعي الجديد والفئات والخلف. والمستفِيْد وقيمة الرواتب المذكورة حسب عدد أفراد الأسرة.

فئات رواتب الضمان الاجتماعي مؤهلة لدعم وزارة الموارد البشرية

اليتامى اليتامى.

المواطنون الذين لا يستطيعون الفوز.

الرجال والنساء الذين بلغوا سن الشيخوخة والذين لا يستطيعون العمل “بشكل دائم أو مؤقت أو معاق”

تترك المرأة أرملة ومطلقة دون معيل للأسرة.

فئات المواطنين محدودي الدخل.

لعائلة مهجورة.

عائلة استثنائية.

أسرة الغائب أو المفقود.

عائلة مدمن المخدرات.

المرأة التي ليس لها دعم أسري وتشمل مطلقة، أرملة، مهجورة، موقوفة عن العمل، غائبة أو مفقودة، زوجة مدمن مخدرات.

تشمل العائلات التي ليس لديها معيل المطلقات مع أطفالهن، والأرامل مع الأيتام.

كيفِيْة تعديل تطبيق الضمان الاجتماعي المطور

انتقل إلى رمز التذكرة فِيْ أعلى يسار الصفحة

انقر فوق إنشاء تذكرة جديدة.

اختر برنامج دعم للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي.

اختر إرسال الطلب.

ثم تختار بعد ذلك عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ” أو “عدم إضافة عبارة معينة لم تفعلها عند تسجيل الوصول فِيْ البداية”.

اكتب وصفًا للمشكلة التي تواجهها.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

سيظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة فِيْ غضون أيام قليلة.

إذا لم تستفد من الإجابة، فِيْرجى الرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة لمزيد من التوضيح.

مَوعِد صرف راتب “التأهِيْل الشامل” لذوي الإعاقة والأيتام

يذكر أن مَوعِد إيداع وصرف راتب الضمان الاجتماعي للتأهِيْل الشامل سيكون يوم الأحد 28 أغسطس 2022 الموافق 26 محرم 1444 حسبما أعلنت وزارة الموارد البشرية. إذا كانت لديك أي استفسارات، فمن خلال التعليق فِيْ أسفل هذا التقرير، يمكنك الاتصال بنا مع استفساراتك، وسنعمل بجد للرد على جميع التعليقات والاستفسارات التي تأتي فِيْ طريقنا.

تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد التزمت بجميع التزاماتها الاجتماعية تجاه المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ولا تزال المساعدة المقطوعة “مساعدات الضمان الاجتماعي”، حيث لم يتم تأكيدها بعد إذا سيتم صرفها أو تم تحديد تاريخ لرفضها.

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ تطوير برنامج جديد للضمان الاجتماعيايضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

تم تحديد مَوعِد صرف نزول راتب الضمان المطور عبر موقع وزارة الموارد البشرية والذي يصرف في الأول من شهر سبتمبر لعام 2022، والجدير بالذكر بأن برنامج الضمان الإجتماعي من أكبر البرامج في السعودية، والذي يقدم الكثير من المساعدات المالية للأسر المستورة.