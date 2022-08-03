مَوعِد طرح الإعلان الـ 16 لشقق الإسكان الاجتماعي بمصر.. الشروط

يبحث الكثير من المصريين عَنّْ مَوعِد الإعلان السادس عشر عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي بهدف التقديم على وحدة سكنية.

تتزايد معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عَنّْ مَوعِد الحجز فِيْ هذه الشقق التي يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح الإعلان رقم 16 خلال الفترة المقبلة.

كشف مسؤول بوزارة الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل حاليا على استكَمْال إجراءات طرح هذه المرحلة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن الطرح سيكون فِيْ غضون شهرين.

وقال المسؤول إن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها مكتملة التشطيب، والطرح يشمل وحدات سكنية سبق طرحها ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.

أسعار المساكن الاجتماعية

يبلغ سعر الشقة 90 مترًا مربعًا حوالي 310 آلاف، وتصل مساحتها 70 مترًا مربعًا إلَّى 245 ألف جنيه، لكن سعر الشقة سيرتفع فِيْ 16 إعلانًا عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء. وأجرى مجلس الوزراء فِيْ يوليو الماضي بعض التعديلات لمواكبة تطورات الأسعار ومعدلات الدخل.

الإعلان السادس عشر عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي

يستهدف الإعلان 16 شقة إسكان اجتماعي للمواطنين متوسط ​​الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم 18 ألف جنيه شهريًا للفرد و 18 ألف جنيه شهريًا للأسرة، وفقًا لتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة.

وافق مجلس الوزراء، فِيْ 20 يوليو / تموز، على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح بتطبيقها على الوحدات السكنية الاحتياطية ضمن برنامج إسكان لجميع المصريين، فِيْ إعلانات الإسكان القادمة لمواكبة الزيادة فِيْ الأسعار ومعدلات الأجور.

تعديلات الخزانة

وحدد المجلس – بحسب بيان – فئة محدودي الدخل بـ 6 آلاف جنيه للأفراد شهريًا، و 8000 جنيه للأسرة، بينما أصبحت فئة متوسط ​​الدخل 13 ألف جنيه شهريًا للفرد و 18 ألف جنيه شهريًا. العائلة.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، فإن طالبي شقق الإسكان الاجتماعي يحصلون على دعم نقدي يصل إلَّى 60 ألف جنيه

كَيْفَِيْة الحجز فِيْ الإعلان رقم 16 لشقق الإسكان الاجتماعي

اذهب إلَّى مكتب البريد واشترِ أوراق الشروط قدم طلبك على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وقم بتنزيل المستندات والأوراق المطلوبة متابعة التقدم الاستعلام عَنّْ صحة البيانات وتحويل ملف مقدم الطلب إلَّى إحدى وكالات التمويل لتقسيط المدفوعات ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪ استلام الوحدة قيد الحجز ابدأ فِيْ دفع الأقساط ربع السنوية.

شروط الحجز فِيْ الإعلان السادس عشر لشقق الإسكان الاجتماعي 2022

مقدم الطلب مصري

أن لا يقل عمر المتقدم عَنّْ 21 سنة ولا يزيد عَنّْ 50 سنة

لا يحق لمقدم الطلب أو الأسرة تقديم طلب حجز أكثر من وحدة

لا يجوز التصرف فِيْ الشقق للبيع أو تغيير نشاطها

المستندات المطلوبة للحجز فِيْ الإعلان السادس عشر لشقق الإسكان الاجتماعي 2022

نسخة من بطاقة الرقم القومي

شهادة الزواج وشهادة الميلاد للأبناء

مستندات إثبات الدخل

إيصال المنفعة للموطن الحالي