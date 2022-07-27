مَوعِد ظهُور نتيجة الثانوية الازهرية 2022 ورَابِطْ استخراج نتائج الطلاب عبر بوابة الازهر الشريف

يعد مَوعِد ظهُور نتائج ثانوية الأزهر 2022 وتاريخ الموافقة الرسمية عليها من أكثر الأمور التي يبحث عنها الطلاب فِيْ هذه الساعات الأخيرة، خاصة بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن تلك التفاصيل من نتائج ثانوية الأزهر وأعمال التصحيح والرقابة، وبالتالي سنتناول من خلال مقالتنا اليوم هذه تفاصيل مَوعِد ظهُور نتيجة ثانوية الأزهر لعام 2022.

مَوعِد نشر نتيجة ثانوية الأزهر 2022

أكدت مصادر رسمية عديدة من قطاع المعاهد الأزهرية أنه تقرر الموافقة على نتائج الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 فِيْ اليومين المقبلين فور الانتهاء من جميع الأعمال. يتم تتبع درجات ورقة الإجابة وتتبعها فِيْ جميع المواد الأكاديمية، كَمْا يتم تتبع درجاتهم، وة الدرجات التي حصل عليها الطلاب أثناء الاختبارات فِيْ نهاية الدورة.عام دراسي 2022، من أجل التحقق من صحة الدرجات التي تمكن الطلاب من الحصول والتأكد من عدم تعرض الطلاب للظلم، وإجراء مكالمة هاتفِيْة، وكذلك التواصل مع أولياء الأمور، لتهنئتهم وإبلاغهم بحصول أبنائهم على المراكز الأولى فِيْ امتحانات الثانوية العامة.، وبعد ذلك سيتم تحميل النتائج سيتم إرسالها عبر بوابة الأزهر حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم إلكترونيًا بسهُولة.

رَابِطْ للتشاور حول نتيجة الثانوية الأزهرية

وأوضح قطاع معاهد الأزهر أن طلاب المرحَلْة الثانوية بالأزهر سيتمكنون من الحصول على درجاتهم فِيْ الاختبارات خلال تلك الفترة التي بدأت فِيْ 6 يونيو واستمرت حتى 7 يوليو عبر بوابة الأزهر الإلكتروني. باتباع الخطوات أدناه –