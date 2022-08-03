نتيجة الثانوية العامة 2022 الجولة الأولى، طلاب المدارس الثانوية وأولياء أمورهم فِيْ جمهُورية مصر العربية ينتظرون ظهُور نتائج الثانوية العامة 2022 فِيْ الجولة الأولى، بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من إجراء الاختبارات فِيْ نهاية العام الدراسي 2022 فِيْ جميع المواد الأكاديمية. مَوعِد ظهُور نتيجة الثانوية العامة 2022، الدور الأول، تاريخ بدء العام الدراسي الجديد، جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وكل مخاوف الشارع المصري بشأن التعليم فِيْ مصر خلال هذه الأيام.

كثرت الشائعات حول مَوعِد نتيجة الدراسة الثانوية العام 2022 الدور الأول خلال الساعات الماضية من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ مصر، الأمر الذي حسمته وزارة التربية والتعليم، حيث قررت أن النتيجة مازالت قائمة. لم يتم تحديد أسماء الطلاب المتفوقين كَمْا هُو متوقع ظهُوره، فخلال الأسبوع الأول من شهر آب ستعلن وزارة التربية والتعليم أسماء أفضل الطلاب قبل إعلان نتائج البكالوريا بيوم واحد.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الجولة الأولى

كان طلاب المرحَلْة الثانوية قد بدأوا امتحانات البكالوريا يوم الاثنين 20 يونيو الماضي واستمرت الامتحانات حتى يوم الخميس 21 يوليو من العام الميلادي 2022. وبذلك تنتهِيْ العام الدراسي المصري 2022/2022، لكن مازالت هناك امتحانات للدور الثاني من الثانوية العامة.

كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم، فقد حددت الوزارة مَوعِد امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث تقرر أن تكون الامتحانات على مدى أحد عشر يومًا، على أن تبدأ الجولة الثانية من الامتحانات فِيْ 20 أغسطس. وتستمر الامتحانات حتى الحادي والثلاثين من نفس الشهر.

تاريخ نشر نتيجة الثانوية العامة 2022.

من جهتها أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، مَوعِد ظهُور نتائج الجولة الأولى من الثانوية العامة 2022. مؤتمرا صحفِيْا يعلن فِيْه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2022، الدور الأول، ومعدلات النجاح فِيْ امتحانات البكالوريا، وكذلك دعوة الطلاب الأوائل لتهنئةهم وأسرهم بنتائج امتحانات الثانوية العامة.