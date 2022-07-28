مَوعِد ظهُور نتيجة الثانوية العامة 2022 بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم

تاريخ ظهُور نتيجة الثانوية العامة 2022، والذي لا يزال قيد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور، باحثين عن ذلك التاريخ المحدد لبدء إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، خاصة بعد انتهاء الطلاب من الحصول على انتهاء الاختبارات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والبحث أيضًا عن كيفِيْة الحصول على نتائج الثانوية العامة بمجرد اعتمادها رسميًا من قبل وزير التعليم والتكنولوجيا. التعليم ولهذا السبب سنتناول من خلال مقالتنا اليوم تفاصيل مَوعِد ظهُور نتيجة الثانوية العامة 2022.

تاريخ نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المَوعِد المحدد لبدء نشر نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، فِيْ الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل 2022، مع تأكيد وزارة التربية والتعليم. وبعد فترة وجيزة من المصادقة على النتيجة رسمياً، سيتصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاتصال بالطلاب الأوائل وأولياء أمورهم لتهنئتهم بتحقيق أبنائهم للمراكز الأولى ونجاحهم فِيْ امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن هناك حاليًا لا أحد يمكنه التحكَمْ فِيْ تغيير نتائج طلاب المدارس الثانوية، لذلك تم إرسال تحذير لأولياء الأمور والطلاب بأنهم لا يقودون تلك المواقع التي تدعي قدرتها على تغيير نتائج الطلاب. طلاب الثانوية العامة وأن كل ما يتكرر على هذه المواقع لا أساس له من الصحة وليس أكثر من كذب وافتراء.

خطوات الحصول على نتيجة ثانوية

بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم وإعلان أسماء الطلاب المتفوقين، سيكون من خلال بعض الطرق البسيطة للحصول على نتائج طلاب المرحَلْة الثانوية من خلال القيام بما يلي