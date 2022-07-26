مَوعِد ظهُور نتيجة الثانوية العامة 2022

بدأ العديد من الطلاب وأولياء الأمور فِيْ البحث عن مَوعِد. نتيجة المدرسة الثانوية 2022 وكيفِيْة الحصول عليها بموافقة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فِيْ هذا المقال نقدم لكَمْ كافة تفاصيل نتيجة الثانوية العامة وخطوات الحصول عليها.

مَوعِد نشر نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقي أن مَوعِد نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 سيكون نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وأضاف الدكتور طارق شوقي أن أبواب الشكوى ستفتح من ظهُور النتيجة لمدة 15 يومًا. وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية جدول امتحانات الجولة الثانية من الثانوية العامة 2022 التي تبدأ فِيْ 20 أغسطس وتنتهِيْ فِيْ 30 أغسطس.

كَمْا أضاف وزير التربية والتعليم المصري شوقي، عبر صفحته على فِيْسبوك، أنه لا داعي لتبرير أو أحكام شخصية، ونشر شائعات حول مَوعِد ظهُور نتائج الشهادة العامة الثانوية 2022 ضمن المهلة المحددة. وقت محدد.

رَابِطْ استخراج نتيجة البكالوريا 2022

سيتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من معرفة نتيجة العام الثاني لعام 2022. من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية، واتباع الخطوات التالية

أولاً، ادخل إلى البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم المصرية هنا .

. الرجاء إدخال رقم مقعدك بعناية.

اضغط على كلمة عرض النتيجة وستظهر أمامك فِيْ الصفحة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.

يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من المدارس التابعة لهم بعد اعتمادها من قبل جميع المديريات التربوية وتوزيعها على جميع المدارس على مستوى الجمهُورية.

وقبل إعلان نتائج الشهادة الثانوية، سيتم الإعلان عن الدفعة الأولى لعام 2022، عبر مكالمة هاتفِيْة للوزير للأول لتهنئتهم بنجاحهم سواء من القسم الأدبي أو العلمي.