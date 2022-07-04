مَوعِد عرض مسلسل عيال نوف الساعة كَمْ

مَوعِد عرض مسلسل “إيال نوف” هُو كَمْ ساعة، المسلسل السعودي الذي يحظى بتقييمات عالية، كَمْا هُو معروض فِيْ هذه الفترة. على الرغم من قصر مدة المسلسل وقلة حَلْقاته، إلا أنه واجه مشكلة كبيرة وأحداث القِصَّة الحقيقية أضافت شيئًا من الإثارة والتشويق للجمهُور. إلى .

مسلسل إيال نوف

مسلسل إيال نوف من المسلسلات القصيرة الحديثة وفِيْما يلي أهم المعلومات عن المسلسل

إسم الوظيفة إيال نوف.

نوع المشروع مسلسل درامي.

التصنيف تشويق وإثارة.

البيئة الفوتوغرافِيْة المجتمع السعودي المعاصر.

بلد المنشا السَعُودِيْة.

الحَلْقات عشر حَلْقات.

مدة كل حَلْقة أربعون دقيقة.

إخراج حسام علي.

تأليف علاء حمزة.

الإنتاج مجموعة إم بي سي السَعُودِيْة.

طاقم العمل فريق من أبرز فناني المملكة.

بطلة المسرحية هند محمد.

لغة العمل العربية – اللهجة السَعُودِيْة.

مَوعِد عرض مسلسل “ايال نوف” كَمْ الساعة

ويعرض مسلسل إيال نوف مرتين أسبوعيا فِيْ الخامسة مساءا على المنصة الإلكترونية “VIP” وعرضت الحَلْقات الست الأولى من العمل، حيث بدأ العرض الأول فِيْ 19 يونيو 2022 م. ومن المتوقع أن ينتهِيْ المسلسل خلال أسابيع قليلة، ثم عرضت منصة شاهد أكثر من نصف الحَلْقات.

قِصَّة مسلسل إيال نوف

تدور قِصَّة مسلسل إيال نوف حول الدراما والإثارة، بحيث تكشف الأحداث شيئًا عن قِصَّة أخفتها الأم “نوف” عن أطفالها لسنوات عديدة، تجعلهم يتساءلون عن عزلتهم وسبب سجنها من العالم، ويبدأ أبناء نوف بالبحث عن تلك الأسباب، حتى وصلوا أخيرًا إلى أسرار قديمة تغير حياتهم.

طاقم مسلسل “ايال نوف”

يضم هذا المسلسل أبرز الفنانين على مستوى الخليج بشكل عام والمملكة العربية السَعُودِيْة بشكل خاص، ودور البطولة الفنانة هند الحربي، وطاقم المسلسل على النحو التالي

البطلة هند محمد الحربي.

الممثل سعيد العمري.

الممثلة سارة الحربي.

الممثل سعيد قريش.

الممثلة ايدا.

الفنان سلطان المتعب.

الفنانة رهف الحربي.

النجم زياد القاضي.

الفنان خالد الشافِيْ.

الممثل العنود سعود.

الفنان غازي حمد.

القنوات الناقلة لمسلسل إيال نوف

يتم بث سلسلة Nouf عبر الإنترنت فقط على منصة Shahid VIP. تبنت هذه المنصة بث حوالي 10 حَلْقات فقط من المسلسل والمشروع يروي قِصَّة واقعية قصيرة عن البطلة نوف، ورغم أن هذا المشروع قصير إلا أنه حصل على تقييمات عالية مع الحَلْقات الأولى التي يتم عرضها.

رَابِطْ مشاهدة حَلْقات مسلسل عيال نوف

تقدم منصة “شاهد VIP” الحَلْقة للمشتركين قبل إصدارها رسميًا فِيْ الوقت المحدد ومن ثم السماح للجميع بمشاهدتها. حددت منصة شاهد الحَلْقات الست المعروضة عبر رَابِطْها الرسمي ويمكنك الوصول إلى الحَلْقات المتوفرة من مسلسل إيال نوف على شاهد بالضغط على الرَابِطْ، سيتم نقلك مباشرة إلى الموقع “”.

وها نحن نصل إلى خاتمة هذا المقال الذي تناول عنوان مَوعِد عرض مسلسل “إيال نوف، الوقت، كَمْ كيلومتر”.