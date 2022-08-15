مَوعِد “عودة” حمد الله وكورنادو إلَّى الاتحاد

حدد الجهاز الفني للاتحاد مَوعِدا لعودة تدريب المغربي عبد الرزاق حمدالله والبرازيلي إيغور كورنادو، الثنائي الكروي الأول.

وسيغيب الحمد الله عَنّْ الاتحاد حتى نهاية العام الجاري “2022” بعد صدور قرار بوقفه عَنّْ العمل. لمدة 4 أشهر من اللجنة المهنية السعودية.

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ويأتي تعليق النجم المغربي بعد مفاوضات مع الكابتن، خلال الفترة المحمية من عقده، مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

* مَوعِد وصول الحمد الله وكورونادو إلَّى جدة

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي ماجد هُود، عَنّْ “وصول” كورونادو، إلَّى مدينة جدة، غدا الثلاثاء، للمشاركة فِيْ الدورات التدريبية لفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد.

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أما الحمد الله فسيصل إلَّى جدة فِيْ غضون يومين. بعد البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق كرة القدم الأول، أطلق سراحه بناء على طلبه.

يشار إلَّى أن حمدالله انضم إلَّى الاتحاد فِيْ شتاء ميركاتو “يناير 2022” قادماً من صفوف النصر فِيْ انتقال مجاني.