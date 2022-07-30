مَوعِد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023|| الفرق المتأهلة لمنافسة دوري ابطال اوروبا

مَوعِد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023، ينتظر عشاق كرة القدم ومشجعوها حول العالم بفارغ الصبر إصدار الأدوار الرئيسية للنسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا لعام 2023 م، وكان نادي ريال مدريد الإسباني على التتويج وهذه النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي. دوري أبطال أوروبا، ليرتفع رصيده إلى أربعة عشر لقبًا فِيْ البطولة، وبعد النهائي الأعلى لعمالقة القارة، وتمكن فريق ريال مدريد، فِيْ طريقه إلى اللقب، من الفوز على الفرنسي باريس سان فرانسيس. جيرمان، وعمالقة إنجلترا وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، من خلال تحقيق البطولة التاريخية مع النادي الملكي، مما يؤكد صحة القول التالي “فِيْ ليالي دوري الأبطال، لا توجد مباراة لريال. والآن ينتظر كل المشجعين مَوعِد قرعة دوري أبطال أوروبا للتعرف على المجموعات التي سيسبقها تعادلين آخرين خاصة فِيْ الأدوار والتصفِيْات السابقة للمجموعات.

مَوعِد قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر إجراء قرعة مجموعتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لعام 2023 م يوم الخميس أغسطس المقبل الموافق 25 أغسطس المقبل لعام 2022 م.

وهِيْ أن جميع مشجعي كرة القدم ينتظرون لقاء مجموعة من فريقهم المفضل، وهناك مفاجآت مستمرة فِيْ هذا السيناريو، على سبيل المثال، العام الماضي عندما تم إقصاء برشلونة والمشاركة فِيْ الدوري الأوروبي.

لكن قرعة دوري أبطال أوروبا 2023، الخاصة بمرحَلْة المجموعات، سبقها قرعة اليوم الثالث من التصفِيْات التمهِيْدية المؤهلة للمجموعات، والتي انتهت فِيْ 18 يوليو من العام الجاري. 2022 م، وهذا هُو القرعة التكَمْيلية لتصنيف المجموعات والمقرر الذي يوافق 1 أغسطس القادم لهذا العام 2022 م.

طلب رونالدو الانضمام إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي

طلب اللاعب كريستيانو رونالدو من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالمغادرة هذا الصيف، فِيْ سياق عدم تصنيف فريق إلى دوري أبطال أوروبا، ليبدأ مهمة البحث عن فريق جديد من خلال وكيله.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية الأصل فِيْ تقرير أن خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو عرض اللاعب على الفرنسي باريس سان جيرمان لشرائه هذا الصيف لكن إدارة بطل الدوري الفرنسي كان غير مقبول.