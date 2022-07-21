مَوعِد مباراة الأهلي والزمالك نهائي كاس مصر موسم2022/2022 والقنوات الناقلة

عيون جماهِيْر الساحرة المستديرة داخل جمهُورية مصر العربية والدول العربية محبي القلاع البيضاء والحمراء مَوعِد مباراة الأهلي والزمالك فِيْ نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2022 / 2022 حيث يسعى الأحمر للاستيقاظ من سلسلة الهزائم والنتائج المتتالية فِيْ مصلحة الجماهِيْر وعدم ترك الألقاب المحَلْية خالية بعد فوز الزمالك بلقب الدوري الموسم الماضي.

وفِيْ الوقت نفسه يسعى الزمالك للتغلب على المنافس التقليدي لإرضاء الجماهِيْر وتعويض خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا الذي وحدهم، المباراة التي سميت بنهائي القرن والدوري. وألقاب الكأس من العام الماضي، وتحفِيْز اللاعبين لإكَمْال سلسلة الانتصارات فِيْ الدوري هذا العام والاستمرار فِيْ صدارة الدوري هذا الموسم. .

مَوعِد مباراة الأهلي والزمالك فِيْ نهائي كأس مصر

Todos los amantes y aficionados del fútbol egipcio dentro y fuera de Egipto están buscando la fecha del partido Al-Ahly y Zamalek en la final de la Copa de Egipto de la última temporada, que se disputará hoy jueves 21 de julio de 2022 a las nueve صباح. الساعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث النادي الأهلي بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، عن من قاد الفريق مؤخرًا للتوفِيْق بين الجماهِيْر بعد النتائج السيئة، بدءًا من الهزيمة بلقب دوري أبطال إفريقيا. للمغاربة. الوداد ونهاية سلسلة من النتائج السيئة فِيْ الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي بعد حظوظ الأحمر بالفوز باللقب، خاصة بعد هزيمة بيراميدز بهدفِيْن دون إجابة، يذكر أن الأهلي هُو حامل اللقب. على لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر الموسم الماضي، بعد فوزه على طلعة الجيش بركلات الترجيح أمام نادي طلعة الجيش.

أما بالنسبة لنادي الزمالك بقيادة المهاجم فِيْريرا، على الاستمرار بإعطاء نتائج جيدة والجلوس على عرش الدوري المصري، ومنح جماهِيْر محبي وايت كاسل لقب كأس مصر، وأهمية المباراة أنها ضد المنافس التقليدي الأهلي، حيث يسعى البيض للانتقام من الحمر وتعويض الهزيمة فِيْ نهاية القرن.

القنوات التي تبث نهائي كأس مصر

أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن بث نهائي كأس مصر عبر قنواتها، ومعلقو المباراة هم مدحت شلبى وبلال علام وحاتم بطيشة ومحمد الكواليني.

أما بالنسبة لحكام المباراة، فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين فريق من الحكام من إسبانيا، يضم خوسيه لويس مونييرا، يعاونه نينيغو برييتو لوبيز ودييجو باربيرو سيفِيْا كحكَمْين مساعدين، وسيكون الحكَمْ الرابع هُو الإسباني. سيزار سوتو جرادو، بينما سيكون خوسيه لويس غونزاليس هُو حكَمْ الفِيْديو، ويساعده ديفِيْد ميدي خيمينيز.